Arădeanca Cristiana Mercea, campioană pe tatami în Ungaria!

Fiica baschetbalistei de la FCC ICIM Arad, Adela Perdei-Mercea, și a fostului judocan, Cristian Mercea, a concurat la Under 13, unde nu a avut milă de adversare, încheind pe prima treaptă a podiumului.

Din deja bogatul palmares al Cristianei amintim argintul din 2016 și bronzul național din 2017, ambele în România, și câștigarea Cupei Ungariei,în sezonul trecut. De pregătirea sportivei arădene se ocupă Lazăr Loghin, Cristian Mercea (la CSM Arad) și Miklos Szabo (în Ungaria).

De remarcat că medalia „maghiară” de argint la U13 a revenit unei alte arădence cu dublă legitimare, Carolina Szabo (Podgoria Ghioroc), iar fratele mai mic al Cristianei, David, este și el un practicant al sportului pe tatami, fiind, în acest an, vicecampion național la Under 11.