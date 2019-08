Arădeancă de 18 ani: „Era să mor de ziua mea!”

Arad. Nu suntem siguri pe propria noastră stradă, în propriul nostru oraş. Ne spune acest lucru o tânără arădeancă, care astăzi a împlinit 18 ani. Iar faptul acesta, că şi tinerilor le e frică pe străzile din Arad, ne sperie şi ne întristează şi mai mult. Am decis să prezentăm scrisoarea arădencei, care ne povestește cum oamenii străzii au băgat frica în ea. Ultima întâmplare, căci nu este prima, s-a petrecut peste drum de Consiliul Județean Arad. Părinții fetei au trebuit să coboare pentru ca arădeanca să scape de boschetarii deveniți violenți.

Semnalul de alarmă a fost tras de tânăra arădeancă și pe reţeaua de socializare Facebook. Acesta a precizat faptul că îi este frică, la propriu, să se mai plimbe pe străzile micuțului și „cochetului” oraș Arad sau mica Vienă, care de ceva vreme se află sub asaltul oamenilor străzii, cerșetorilor, al țiganilor, aurolacului și mai nou al drogului șoricioaca. Ce e de făcut? Scrisoarea tinerei spune multe și vă invităm să o parcurgeți pentru a înțelege ce simte un adolescent despre orașul în care s-a născut și în care trăiește.

Semnalul Marei

„Ieri, în jurul orei 16:00, peste drum de Consiliul Județean Arad, doi indivizi cerșetori, unul fără o mână, care își face veacul aici de multă vreme cerșind de la autoturismele care opresc la semafor, cunoscut de polițiști, și un altul, mai înalt și slab care pe la începuturi se drogau cu aurolac, au aprins focuri în mai multe locuri. Au venit pompierii în cele din urmă și poliția, dar nimeni nu face nimic în legătură cu ei. Am observat din start un tomberon de plastic pe trei sferturi topit și am simțit că ceva nu este în regulă. Cei doi erau mai agresivi ca de obicei.

Au cauzat o scenă fiind sub influența unor substanțe, substanțe care din câte am văzut le depozitează în panoul de gaz al blocului vecin de lângă mine.

Aruncau cu tot felul de obiecte; joi, 29 august, de exemplu, au aruncat cu ceva semn de circulație într-un zid și mă temeam să nu mă atace, eu fiind la nici 100 de metri de casă. Mai mult, aruncau cu gunoaie în mașini, în oameni și după cum am putut observa nimeni nu a avut nicio reacție de a-i potoli cumva. De unde să am certitudinea că sunt în siguranță?

M-am temut ieri, mai mult ca oricând, pentru viața mea deoarece la nici 20 de metri distanță era prietenul lui, cel înalt, care obișnuiește să stea pe aici.

Amândoi știu unde locuiesc. Am fost prinsă între ei și nu am putut pleca până nu am dat telefon părinților mei să coboare. Noroc că erau acasă, noroc că au auzit telefonul. Au venit într-un suflet după mine…

Și vă mai povestesc și despre un caz anterior, o altă experiență neplăcută. Vă spun despre un alt om al străzii (cunoscut sub porecla de « Tarzan »), care și-a făcut obiceiul aici anii trecuți tot așa. Adică se droga și era mult mai violent.

Acum este la închisoare pentru că a violat o copilă… Mă înfricoșează gândul de a nu se întâmpla ceva cu mine, mai ales cu cazul Alexandrei care ne-a terifiat pe toți.

O altă întâmplare din fața Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad ce s-a petrecut tot ieri, când doi cerșetori m-au înconjurat și s-au legat verbal de mine și de mama mea. Am grăbit amândouă pasul și am încercat să ignorăm, cum facem de obicei. Trec doi politiști, ne uităm în spate, iar politiștii evident, nu le fac nimic”.

„Îmi doresc să nu mai îmi fie frică”

Mara transmite, prin intermediul nostru, un mesaj tuturor autorităților competente din orașul Arad: „Trebuie sa moară cineva ca să se ia atitudine? De ce nu se pot lua măsuri dinainte? Eu de ziua mea, numai ce am împlinit 18 ani astăzi, îmi doresc doar să nu îmi fie frică să ies și să intru în casa mea. Vă reamintesc că tot ce am pățit eu s-a petrecut în toiul zilei, în jurul orei 15:30- 16:00. Nici nu se pune problema să avem luxul de a umbla noaptea, este înfricoșător. Încercați să mergeți singure noaptea prin zone centrale precum Stația CFR, Boul Roșu, căci de zonele mai lăturalnice nici nu mai spun nimic.

Mă scuzați ca nu i-am putut fotografia pe indivizii respectivi, de frică am preferat să îi sun pe ai mei în momentul respectiv. Dar desigur azi, or fi ei drogați dar nu sunt proști, nu i-am mai văzut. Poliția nu se poate autosesiza??? Azi am împlinit 18 ani, eu cu cine votez?”.