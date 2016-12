Arădeanca Glisici – 25 de puncte sub tricolor

Tricolorele Under 15 au învins doar reprezentativa Bulgariei, scor 79-47, Glisici contribuind cu 14 puncte. Ele au înregistrat trei eșecuri: 53-71 cu Ungaria (Glisici două puncte) – naționala maghiară cucerind trofeul -, 50-63 cu Turcia (6) și 57-60 cu România B (3).

Întrecerea masculină le-a avut pe podium pe: Serbia, Turcia și Ungaria, toate cu câte trei succese și o înfrângere, în timp ce naționala noastră a ocupat locul 4.

Componenta CSȘ Gloria Arad are șanse, în 2017, să facă parte din singura echipă națională de juniori prezentă în grupa valorică A în cadrul Campionatelor Europene. Naționala feminină U16 va juca, la mijlocul anului viitor, la Bourges, în cadrul Grupei C întâlnind selecționatele similare ale Serbiei, Italiei și Ungariei.