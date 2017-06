Arădeanca Glisici, în lotul pentru „Europenele” din Franța

Singura reprezentantă a baschetului juvenil românesc care va evolua pe prima scenă europeană, naționala feminină Under 16, a intrat în febra pregătirilor pentru întrecerile continentale din Franța și se antrenează intens în Alexandria, sub bagheta antrenorilor Mădălin Piperea și Romela Cristea.

Grație performanței deosebite realizate anul trecut la Oradea de tricolorele pregătite de antrenorii Cătălin Tănăse și Larisa Toma, anul acesta, naționala U16 a României va evolua la Bourges, în primul eșalon european, fiind distribuită în cadrul Grupei C, alături de selecționatele similare ale Serbiei, Italiei și Ungariei. Pe lista oficială transmisă spre FIBA se află 20 de sportive, printre ele și arădeanca Ana Maria Glisici (CSȘ Gloria), care, nefiind la prima convocare, speră să „prindă” lotul de „12” ce va merge în Hexagon.

În programul de pregătire figurează turnee amicale în Polonia (29 iunie – 6 iulie) și Slovacia (27 iulie – 31 iulie), dar și în țară, la Târgoviște (20-24 iulie).