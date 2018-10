Arădeanca Naomi și-a încheiat aventura la Exatlon

Arădeanca de doar 19 ani, care a avut la început probleme cu înotul, a părăsit cu fruntea sus concursul, chiar dacă acest lucru s-a petrecut exact de ziua sa de naștere.

„Sunt foarte recunoscătoare că am ajuns aici, că am ajuns într-un asemenea concurs. Tot ce este aici te schimbă, îți schimbă mentalitatea, te face să îți prețuiești familia, să apreciezi persoanele din jur și tot ceea ce avem noi acasă. Sunt mândră că ma ajuns până aici. Este un moment dureros, nu este ușor să mă pronunț. Atât a fost să fie. Partea ciudată este că s-a întâmplat chiar astăzi, de ziua mea. Le doresc multă baftă Războinicilor. Să câștige, să nu mai piardă niciodată, nu mai există motiv că Naomi nu înoată”, a spus Naomi, cu ochii în lacrimi, la despărțirea de colegii săi.

La revenirea în țară, Naomi a mai declarat: „Acolo eşti pus într-o situaţie dificilă. Din punctul meu de vedere, partea cea mai urâtă la mine a fost partea cu înotul. Am luptat, atât a fost parcursul meu. Acum la revenire, primul lucru, după cum se știe, o să mănânc ciocolată. Doi, merg acasă, la familie, să îi îmbrățișez. Mi-e foarte dor de ei, de mama, de tata. Trei, mi-aș dori o minivacanță undeva, să mă recreez și să mă bucur de tot. Să mănânc mult, să mă distrez, cred ca am nevoie de acest lucru dupa statul la baracă, după dormitul pe jos, dupa tot chinul care a fost acolo”.

Reamintim că Naomi a făcut parte din echipa de handbal a Șc. Gim. „Ioan Slavici” din Șiria, iar vreme de două sezoane a evoluat pentru divizionara secundă de fotbal Piroș Security Arad.