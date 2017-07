Arădeanul Andrei Mandache, piesă de bază la națională

Chiar dacă Aradul nu mai reprezintă un centru în baschetul masculin – nemai având de ani buni echipă de seniori și cu o singură prezență în CN juvenile – orașul nostru îl are sub tricolor pe Andrei Mandache. Component al CSM Oradea, Andrei este o piesă de bază la naționala lui Mihai Țenter, reușind 12, respetiv 4 puncte în confruntările amintite, încheiate cu scorurile de 67-56 și 71-79.

Născut pe data de 2 octombrie 1987, Andrei măsoară 1.91 metri și evoluează cu regularitate pe pozițiile 1-2, fiind component al echipei naționale de seniori a României din anul 2008. Fiul antrenorului emerit George Mandache și al fostei handbaliste și antrenoare Emilia Mandache a cucerit, în 2016, primul titlu de campion al României, cu CSM Oradea.

Echipa României se pregătește pentru FIBA Eurobasket 2017, competiție ale cărei meciuri din Grupa C vor avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 31 august -7 septembrie.