Arădeanul Both a urcat pe podiumul „Naționalelor”

Atletul cu dublă legitimare (CS Municipal – CS Universitatea) a obținut bronzul în competiția seniorilor de aruncare a suliței (performanță 70.09 m), la tineret urcând pe treapta a doua a podiumului, în timp ce la disc, Both s-a clasat pe patru la seniori (50.14 m), alegându-se cu argintul la tineret.

România va fi prezentă, la Cupa Europei, cu un număr de 12 atleți, dintre care opt la masculin și patru la feminin, Denis Both concurând la disc – Under 23, iar Andrei Gag, sportiv născut la Bocsig, dar care reprezintă CSM București, la aruncarea greutății, categoria seniori.Întrecerea continentală, care a poposit acum câțiva ani și pe stadionul „Gloria” din Arad, va avea loc în 9-10 martie, la Samorin (Slovacia).