Arădeanul Florian Liber expune la New York

New York. O expoziţie colectivă la Galleria Van der Plas din New York City şi o premieră arădeană: un pictor din oraşul nostru expune în celebrul oraş american. Este vorba despre deja cunoscutul Florian Liber, arădeanul mutat ce-i drept de ani buni în Canada, unde a avut numeroase expoziţii. Acum artistul originar din Arad a fost invitat să expună la New York, o invitaţie care ar trebui să facă cinste oricărui artist. Şi nu sunt mulţi artişti din vestul ţării care expun în America. Au mai „călcat” cu tablourile lor prin New York câţiva artişti timişoreni care s-au bucurat de invitaţia Centrului Cultural Român de acolo, apoi deja extrem de celebrul pictor clujean Adrian Ghenie, care a expus la Pace NY, sau Ioan Sbarciu la Taittinger NY. Dar, niciunul din Arad.

În imaginea care însoţeşte această scurtă informare se găseşte unul dintre tablourile selectare de curatori pentru expoziţia ce va fi deschisă pe 24 noiembrie: „Fate coincidence and Danger/ INTERPASSIVITY”. Liber expune trei tablouri în cadrul acestui eveniment. Galeria, care are 40 de ani de experienţă artistică, vorbeşte despre grupul de artişti selectaţi precizând că i-a ales pe cei cu „viziuni autentice”.

Artistul arădean Florian Liber, care trăieşte şi creează la Montreal, a expus până acum în România, dar şi în ţări din Europa, în Japonia şi, desigur, în Canada. Liber a fost student al Facultăţii de Artă din Timişoara, ulterior mutându-se la Montreal.