Arădeni îngheţaţi în trenul spre Bucureşti

CFR îşi dă din nou în stambă. După ce călătorii au surprins în imagini un tren care şi-a pierdut o parte din podea, iar zăpada de pe linii a ajuns în vagon, acum asistăm la o nouă „demonstraţie” proastă. De această dată, pe trenul care leagă Aradul de Bucureşti, respectiv trenul InterRegio 1822, care pleacă din Arad la ora 18:40 şi, în mod normal, ajunge la Bucureşti la ora 5:55. Un arădean, Adrian Prisecaru, a făcut mai multe poze călătorilor din tren care erau pe punctul de a îngheţa de frig în acest tren în noaptea de 26 spre 27 februarie. Mai mult, acesta a filmat şi un mic videoclip în care se vede că pe interiorul geamului vagonului s-a format gheaţă. Atât era de frig în trenul care mergea spre capitală. „Din cauza vremii, am hotărât să merg cu trenul spre Bucureşti. A fost un frig de nedescris. Zece ore am stat într-un frig cumplit, fără a primi vreo explicaţie de la controlorii de bilete. La un moment dat, am vrut să văd cum e în alt vagon. Am mers în cel din faţă şi, ce să vezi?, era foarte cald. Mai mult, toţi controlorii din tren erau adunaţi în acel vagon. Noi eram toţi îngheţaţi, cu tot cu geamuri, iar ei stăteau tolăniţi la căldură. Timp de zece ore nu ne-au spus nimic, nu ne-au anunţat că în vagonul din faţă ar fi mai cald. Atunci am venit înapoi în vagonul nostru şi le-am zis oamenilor să ne mutăm în faţă. O parte dintre călători am mers în faţă, alţii au rămas în frig în vagonul în care aveau loc”, ne-a spus Adrian Prisecaru. Pentru a ne demonstra faptul că a fost în acel tren, arădeanul ne-a trimis şi o imagine cu biletul său. Şi, pentru ca meniul să fie complet, trenul a avut o întârziere de peste o oră şi jumătate. În tot acest timp, CFR Călători a postat pe pagina proprie de internet un mesaj în care… îşi cere scuze pentru eventualele întârzieri. Şi cam atât.