Arădeni, „sclavi” pe o plantaţie de căpşuni din Germania

Sclavi pe plantaţie! Asta se poate spune despre 30 de persoane, bărbaţi şi femeie, din judeţele Arad, Timiş, Suceava şi Covasna, exploatate în Germania de către un bărbat şi o femeie. Victimele erau constrânse să presteze sau să îndeplinească diferite servicii, în agricultură, pe o plantație de căpșuni. Oamenii nu erau plătiţi pentru munca prestată şi nici nu primeau de mâncare. Exploatatorii, bărbatul – cetăţean german – şi femeia – cetăţean român şi german -, au fost depistaţi în timp ce încercau să părăsească ţara, fiind ulterior reţinuţi şi arestaţi preventiv pentru 30 de zile pentru trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane.

„În urma unor acțiuni organizate pe raza județelor Arad, Bihor și Cluj, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad, au depistat și reținut un bărbat și o femeie, bănuiți de trafic de persoane. La data de 4 ianuarie 2017, bărbatul, de 56 de ani, cetățean german și femeia, de 40 de ani, cu dublă cetățenie – română și germană – au fost depistați de polițiști, în timp ce încercau să părăsească teritoriul statului român, având ca destinație Germania. Cei doi au fost reținuți pe bază de ordonanță de reținere, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane și au fost indisponibilizaţi, în vederea confiscării, 31.680 de euro. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, în perioada iulie 2014- iulie 2015, cei doi, ar fi recrutat 30 de victime, femei și bărbați, din Arad, Timiș, Suceava și Covasna, pe care le-ar fi cazat și exploatat în Germania. În baza probatoriului administrat, la data de 5 ianuarie 2017, cei doi au fost prezentați magistraților Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventivă, pe numele celor în cauză fiind emise mandate pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane”, se arată într-un comunicat al IGPR.

În cauză, s-a cooperat cu autorităţile competente din Germania, prin intermediul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.