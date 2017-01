Arădenii care își rup mașinile în Micălaca

Foarte mulți micălăceni din zona 300, dar și șoferii care trec prin această zonă sunt supărați pe faptul că multe din străzile care leagă Bulevardul Nicoale Titulescu de Splai General Gheorghe Magheru, care au fost reabilitate în cursul anului 2016 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – PNDL (subvenționat de Guvern), au o diferență de nivel mult prea mare. Practic, atunci când vrei să ieși sau să intri pe vreo străduță de pe Magheru sau Titulescu trebuie să ai mare grijă să nu îți lovești prea tare mașina, ne spun cititorii noștri. Diferența de nivel a apărut în momentul în care cele două bulevarde au fost reabilitate. Într-una din intersecții, cea dintre Bulevardul Titulescu cu strada Elena Drăgoi, diferența de nivel este de o palmă față de asfaltul vechi.

O parte frezată

Conform surselor noastre, firma care a reabilitat cele două bulevarde lucrează pe programul PNDL, iar străzile amintite sunt incluse în programul de întreținere al Primăriei Municipiului Arad. „Noi am încercat să frezăm, cel puțin partea cu Magheru, astfel încât la intrarea pe aceste străzi să nu fie o diferență prea mare de nivel, însă nu am reușit peste tot. Acele străzi sunt pe întreținere”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, reprezentanții companiei care reabilitează străzile municipiului în cadrul programului PNDL, respectiv SylcoTrans. Și așa este, pe partea cu malul, cam toate străduțele perpendiculare pe Splai Magheru au rampă executată.

Municipalitatea, singura soluție

În cele din urmă, pentru a afla dacă va fi rezolvată cumva situația, am ajuns și la Palatul Administrativ. Practic, aceste străzi vor avea nevoie de multe luni de zile poate chiar ani până când vor ajunge să fie reabilitate. Totuși, dacă municipalitatea ar vrea, ar putea să execute niște rampe, care nu ar costa mult și care ar atenua aceste diferențe de nivel. „Străzile amintite mai sus vor fi reabilitate în cadrul programului de regenerare urbană, care se va desfășura în municipiu și implicit și în Micălaca Zona 300. Desigur, până când va fi început lucrul efectiv va mai dura poate și mai mult de un an. Vom căuta soluții și vom încerca să rezolvăm acest incovenient semnalat de arădeni”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Corina Drăghici, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad. Până la urmă, din ce am observat, nu este nevoie decât de bună intenție, câteva lopeți de material, câteva ore de muncă și gata: problema arădenilor, rezolvată!