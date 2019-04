Arădenii, cu inima mai sănătoasă!

Arad. Am răsfoit pentru cititorii noștri statisticile Serviciului Județean de Ambulanță Arad pe primul trimestru al acestui an. Şi am observat de pildă, după ce am comparat primele trei luni din acest an cu cele din aceiași perioadă, din 2017, o scădere considerabilă a urgențelor de cod verde, cazuri ușoare, cu aproape 1.000! Mai mult numărul cazurilor de stop cardio-respirator a scăzut cu 117 cazuri, iar cazurile de infarct miocardic acut s-au înjumătățit. Dacă în trimestrul I, din 2017 au fost înregistrate în total 12.103 de intervenții, în aceiași perioadă a lui 2018 au fost efectuate 10.508 de solicitări, iar în 2019 au fost înregistrate cu aproximativ 2.000 mai puțin față de 2017.

Ambulanța, la cazuri grave

Dacă urgențele de cod roșu (viața pacientului este în pericol) se mențin cam la același nivel, aproximativ 400 de cazuri, iar cele de cod galben (grav, viața pacientului nu este în pericol) la aproximativ 10.000 de cazuri, urgențele de cod verde s-au înjumătățit comparativ cu acum doi ani. În 2017 au fost înregistrate 1.648 de cazuri, în 2018 sunt înregistrate 850, iar în primul trimestru a lui 2019 au fost înregistrate doar 680 de solicitări, adică cu aproape 1.000 de solicitări mai puțin față de 2017. Acest lucru poate însemna și faptul că mulți dintre arădeni nu au mai chemat salvarea și s-au deplasat la medicii de familie pentru cazurile care nu sunt grave. Un lucru care dacă este adevărat este spre binele pacienților aflați în stare gravă și care chiar au nevoie de intervenția rapidă a echipajelor medicale.

De la 150 de cazuri la 50

Şi la urgențele de cod roșu există o scădere însemnată și anume la infarctul miocardic acut dar și la stopul cardio-respirator. În primele trei luni ale lui 2017, au suferit câte un infarct 60 de pacienți, în anul 2018 sunt înregistrate 55 de cazuri, în timp ce în 2019 au fost înregistrate 36 de astfel de cazuri. O altă scădere, foarte mare, poate fi observată la cazurile de stop cardio-respirator. Acum doi ani de zile, din cei 167 de pacienți cărora li s-a oprit inima au fost readuși în simțiri doar 10, iar în anul 2018 din cele 51 de cazuri au fost resuscitate 6 persoane. În anul 2019 au fost înregistrate doar 50 de cazuri din care au fost resuscitați tot 6 pacienți. Astfel, deducem că numărul de stopuri cardio-respiratorii a scăzut simțitor în ultimii doi ani de zile, mai exact cu 117 cazuri.

Mai puţine sinucideri

Putem spune că față de 2017 a scăzut și numărul tentativelor de suicid. De la 23 înregistrate acum doi ani la 15 astfel de acte în acest an.