Arădenii din Diaspora au început să voteze. Vin voturile din Canada!

Vorbim de o primă încercare a votului prin corespondență, aplicat legislației electorale din România. Astfel, cei care au intenționat să își exprime votul în acest fel au fost nevoiți să se înscrie în bazele de date ale Autorității Electorale Permanente, solicitând documentele aferente votului. O altă posibilitate este în continuare votul clasic la urne, însă chiar și în acest caz a fost nevoie de o înregistrare prealabilă, astfel încât să poată fi organizate suficiente secții de vot.

Printre cei care au votat deja se numără și arădeanului Teo Milea, stabilit cu soția în Canada. Pianistul arădean a relatat experiența sa privind votul electronic. „Ne-au ajuns în Toronto plicurile cu buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale din turul 1 și turul 2. Am urmat riguros instrucțiunile și am votat candidatul preferat iar apoi am expediat plicurile cu destinația Biroul Electoral Central pentru votul prin corespondență, pentru a ajunge la timp. A fost o experiență foarte plăcută și am avut sentimentul că, prin acest demers, țării noastre natale îi pasă de noi, românii stabiliți departe de casă. Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă votarea atât de simplă! Fie ca cel mai bun să câștige!”, a transmis Teo Milea.

Mai mult, pianistul arădean a subliniat: „Orice comentariu ulterior votărilor, cum că nu ați apucat să votați sau că ați stat la cozi interminabile este de prisos, lipsit de valoare și de respect. Ați avut ocazia să vă demonstrați apartenența față de România elegant, fără nici o bătaie de cap și mai mult decât atât, gratuit”.