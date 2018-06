Arădenii fug de (la) CET

Prețul usturător al gigacaloriei şi sumele fabuloase pe care arădenii le scot din buzunar, iarnă de iarnă, pentru încălzire îi fac pe mulți dintre beneficiarii CET, să se debranșeze. Chiar dacă mulți arădeni se debranșează legal, și mai mulți aleg să se debranșeze ilegal și de aceea nu se cunoaște numărul exact al celor care au plecat din sistemul centralizat de încălzire. Se ştie însă că pe primul loc la debranșări se situează cartierul Vlaicu, iar pe locul doi Micălaca.

Până la urmă, cei care aleg să se debranșeze trebuie să își pregătească investiția deoarece instalarea unei centrale termice de apartament poate costa peste 11.000 de lei.

Zone unde nu te poți debranșa

Trebuie reținut faptul că în Ordinul ANRSC 91/2007 se prevede în mod neechivoc că „deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului Regulament”. Sunt și zone în care arădenii nu se pot debranșa? Ne răspund reprezentanții CET: „Având în vedere investițiile făcute în ultima perioadă precum și cele în curs de realizare, prin modernizarea unor puncte termice și montarea a 26 de module, Hotărârea Consiliului Municipal Arad nr. 445 din 2016 instituie zone unitare de încălzire în municipiul Arad după cum urmează: Zona Alfa cu punctul termic 32, zona Aradul Nou, zona Gradiște, zona Roșiori, zona Andreny Karoly, zona stadionului UTA şi zona Centru cu punctele termice Miron Costin, Eroul Necunoscut și Ion Andreescu, PT 1V și PT 2V (puncte termice din cartierul Aurel Vlaicu)”. Și totuși, arădenii continuă să se debranșeze în număr tot mai mare, fie legal, fie ilegal.

Aproximativ 1.700 de asociații

Pentru a afla mai multe detalii despre acest fenomen, am stat de vorbă cu Dorina Lupșe, președintele ULAL Arad. Astfel, am aflat că orașul nostru are în acest moment aproximativ 1.700 de asociații de proprietari, multe dintre ele constituite după 1989. În ultimii ani de zile multe din asociații s-au divizat pe scări. Nu există o situație clară privind numărul celor care au rămas pe CET și al celor care s-au debranșat tocmai pentru că mulți s-au debranșat ilegal și și-au montat centrale proprii. Cert este că în anul 2010, CET Hidrocarburi livra populației aproximativ 244.000 de gigacalorii. Anul trecut CET a livrat peste 140.000 de gigacalorii și asta spune clar că numărul consumatorilor a scăzut drastic. Tot din 2010, de la 63.000 de gigacalorii pentru apa caldă, suntem în 2018 la 33.000 de gigacalorii, adică la jumătate.

Cum să te debranșezi legal

Ne-am dorit să aflăm care sunt pașii legali pentru ca un arădean să se poată debranșa. În cazul în care, în condominiu există efectuate deconectări conforme cu situaţia descrisă mai sus, deconectarea unui alt apartament din imobil de la Serviciul de Alimentare Centralizat cu Energie Termică se face cu respectarea următoarelor condiţii prevăzute de: Legea 325/2006, Ordinul ANRSC 91/2007, HCLM Arad 109/2008, HCLM Arad 445/2016 și HCLM Arad nr. 59/2008. Iată de ce acte aveți nevoie: cererea (tipizat) depusă în intervalul 1 mai – 15 august – al fiecărui an; acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală cât şi pe verticală; acordul scris al Asociaţiei, exprimat prin Hotărârea Adunării Generale – cu menţiunea expresă că proprietarii au luat act asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire; anunţarea în scris a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte; întocmirea unei documentaţii tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, avizată de furnizor, conform Ordinului ANRSC 91/2007 şi HCLM Arad 59/2008; autorizaţie de construire, obţinută în condiţiile legii, care va ţine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini, conform Ordinului ANRSC 91/2007; condominiul să nu se afle în Zona Unitară de încălzire pentru care Autoritatea Administraţiei Publice Locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat.

29.500 de contracte cu CET

Am stat de vorbă cu Marina Plaveti, purtătorul de cuvânt al SC CET SA care ne-a comunicat că numărul contractelor de energie termică în vigoare la sfârșitul trimestrului I, al acestui an, este de 3.230, ce însumează aproximativ 29.500 apartamente.