Arădenii, mulțumiți de cultură

Centrul Cultural Judeţean Arad a comandat o cercetarea sociologică pentru a evalua impactul activităţilor organizate şi finanţate, pentru a evalua gradul de satisfacţie al arădenilor faţă de evenimentele culturale şi pentru a afla ce alte evenimente doreşte publicul, în perioada următoare. Rezultatul: peste trei sfert dintre respondenți sunt mulțumiți de oferta culturală a instituției.

În mare parte mulțumiți

„Am încheiat un an cu evenimente culturale bogate, Anul Centenarului şi am dorit să evaluăm obiectiv impactul evenimentelor culturale. Cercetarea confirmă interesul publicului pentru evenimentele organizate – pe care l-am putut evalua şi prin numărul mare al participanţilor. Aproape jumătate dintre arădeni au participat ocazional la evenimente culturale, 19% participă des sau foarte des la astfel de evenimente. Mă bucur să văd că 68% dintre cei chestionaţi sunt mulţumiţi şi 10% foarte mulţumiţi de calendarul evenimentelor din 2018. De asemenea, 27% din cei chestionaţi au participat la evenimentele organizate cu ocazia Centenarului. Dintre aceştia, 61% s-au declarat mulţumiţi şi 12% foarte mulţumiţi de evenimentele organizate. Datele arată că am integrat un număr semnificativ de arădeni în sărbătorirea Centenarului iar gradul de satisfacţie al arădenilor este foarte ridicat”, spune Ionel Bulbuc, directorul Centrului Cultural Județean Arad.

„Un an important”

„Concertele, expoziţiile sunt cel mai frecvent indicate ca evenimente la care arădenii au participat, alături de instituţii ca Teatrul, Filarmonica, Muzeul. Mă bucur că aproximativ o treime din respondenţi au participat la spectacolul Teatruui de Vară şi la Festivalul de Folclor. Cencertele şi festivalurile, evenimentele organizate pentru copii şi spectacolele de teatru sunt indicate cel mai frecvent de arădeni ca evenimente culturale dezirabile. Cercetarea arată că am încheiat cu bine un an important, că arădenii au răspuns pozitiv calendarului pe care l-am propus şi că există un grad ridicat de satisfacţie faţă de evenimentele organizate”, adaugă Ionel Bulbuc.