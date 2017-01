Aradi Kamaraszinhaz, invitat de onoare la Budapesta

Compania „Aradi Kamaraszinhaz” va prezenta, între 20 şi 22 ianuarie, trei spectacole publicului din Budapesta, însoțite de o expoziție de fotografii din spectacolele teatrului. Ministagiunea va fi susţinută în cadrul unui festival dedicat celor mai importante ateliere teatrale maghiare din afara Ungariei, festival organizat de Teatrul Bethlen din Budapesta. Înaintea reprezentațiilor vor fi proiectate trei scurtmetraje realizate în ultimii ani de către Compania „Aradi Kamaraszinhaz” în cadrul Programului Maghiar de Mecenatură Media. După spectacole publicul este așteptat la discuții cu echipa creatoare din Arad și specialiști din viața teatrală maghiară. La ministagiunea arădeană și-au confirmat prezenţa cei mai importanți critici de teatru din Ungaria, dar și personalități reprezentative din arta teatrală maghiară.

Spectacolele

Ministagiunea se va deschide vineri, 20 ianuarie, cu spectacolul Sex, drugs, gods & rock’n’roll, un „stand-up tragedy radical” după textele lui Eric Bogosian și Jose Saramago, avându-l în rolul principal pe Harsanyi Attila. A doua zi va urma un musical minimalist suprarealist după textul lui Theo Herghelegiu intitulat Zelda was not from here (jucat în limba maghiară cu titlul „Tunderi”), muzica fiind compusă de arădenii Borsos Pal și Eder Eniko. De altfel, ei sunt și compozitorii noului spectacol al Companiei arădene de teatru maghiar, intitulat „Menuetul șuncii” (Sonkamenuett), un spectacol profund filosofic din perspectiva autodeterminării unui porc, un musical inedit, numit jucăuș musical rococo, piesa care va încheia festivalul. Noua piesă este o coproducție cu Teatrul Jokai din Bekescsaba, care a avut premiera în decembrie în Ungaria și urmează să fie jucată și în Arad în cadrul stagiunii teatrului maghiar. Spectacolele îl au ca regizor pe Tapaszto Erno, directorul Companiei Aradi Kamaraszinhaz, teatru care anul acesta, în septembrie, va împlini 10 ani de la înființare.