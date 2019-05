ARADON Opinii. Au trecut alegerile, să înceapă măcelul

Pe de o parte vorbim de un măcel în cadrul PSD, care a dezamăgit, a scăzut în mod dramatic în ultimii doi ani, după ce venise la Guvernare pe un val de încredere semnificativ. Va începe un măcel intern pentru că vorbim de un partid cu multe orgolii, scindat, un partid mare, dar care se află în impas. A mai venit și condamnarea lui Liviu Dragnea, o condamnare care pur și simplu lasă partidul într-o și mai mare degringoladă decât era. Un partid care rămâne acum ca o găină fără cap, și va alerga aruncând sânge în stânga și în dreapta, până când cineva își va asuma responsabilitatea de a-l reclădi.

Ăsta ar fi un război, care se va duce în următoarea perioadă.

De cealaltă parte, în curtea liberalilor – și aici mă refer strict la cei arădeni, începe un măcel dureros pentru viitorul candidat de primar. Alegerea lui Gheorghe Falcă la Bruxelles, lasă liber un fotoliu mult dorit. Timp de 12 ani, Falcă a fost candidatul prestabilit pentru Primărie și dacă ar mai fi candidat nu am niciun dubiu că ar mai fi câștigat. Dar acum, se deschide ringul bătăliilor. Pe de o parte Călin Bibarț, cel care rămâne primar interimar, are șansa de a demonstra că poate fi candidatul ideal pentru Palatul Administrativ, că are notorietatea și puterea de a prelua moștenirea lăsată de Falcă. Pe de altă parte, celălalt lider pe municipiu – președintele Organizației Municipale PNL Arad, Sergiu Bîlcea este și el în cărți pentru a fi edil-șef. Bîlcea își are și el tabăra de susținători, se află pe un val de încredere și ar putea întoarce rezultatele obținute în aceste alegeri în favoarea lui. Practic, Bîlcea este cel care a condus echipa municipală în această bătălie dată cu principalii combatanți – USR. A condus și a reușit să obțină victorie. Poate nu atât de drastică așa cum și-ar fi dorit, dar a reușit. Deci are toate auspiciile să se impună ca un candidat valabil la Primăria Municipiului Arad.

Cine va reuși să iasă învingător, atât din tabăra social-democrată, cât și din tabăra liberală, rămâne de văzut. Cert e că în următorul an, ambele partide vor trece prin măceluri interne, prin bătălii și prin mutări strategice, ca în final ambele să își găsească direcția spre biroul de primar.