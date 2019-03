Aradon OPINII. Bugetul ca o piatră de moară

Ne-am obișnuit an de an ca atunci când vine vorba de elaborarea bugetului pentru anul viitor să înceapă o lungă tergiversare, în care sunt implicate mai toate părțile politice. Cei de la Guvernare fac o previziune mult prea optimistă, cei din Opoziție vin cu sute sau mii de amendamente pentru a le arăta votanților că au reușit să atragă măcar o fărâmă din buget pentru comunitatea locală și luptele continuă pe toate planurile. De la respingeri de propuneri, până la contestarea Bugetului la Curtea Constituțională.

Și uite așa, tot învârtindu-ne între Palate, am ajuns ca după 65 de zile din acest an încă să nu avem un Buget național. Practic, până acum, administrațiile locale au funcționat cumva din inerție, iar investițiile au fost stopate, toată lumea așteptând Bugetul! Ce înseamnă ca timp această întârziere? Ei bine, chiar dacă acum va fi promulgat un buget național, ar urma ca administrațiile să își elaboreze la rândul lor bugetele care mai trebuie să stea și la transparență, iar mai apoi să treacă prin Consilii. Deci, practic, mai repede de încă vreo 45 de zile slabe șanse ca bugetele din teritoriu să fie aprobate. Și dacă mai adăugăm și cele 65 de zile pierdute deja, ajungem la peste 100 de zile irosite. 100 de zile din cele 365 în care nu s-au putut face investiții, nu s-au putut contracta lucrări și nu s-au semnat contracte.

Și dacă noi, ca țară, ne permitem an de an să pierdem vreo 3 luni până când reușim să avem un buget, alții – țări vecine cu noi, nu o fac. Parlamentul din Cehia a adoptat la sfârșitul anului 2018 bugetul pe acest an, italienii au reușit ca la începutul lui decembrie să adopte un buget chiar și după discuții și controverse cu cei de la Comisia Europeană, iar despre unguri, discuțiile par desprinse din două lumi diferite. Parlamentul de la Budapesta a adoptat în iulie (sic!) bugetul pentru anul 2019!

În final, pot doar să îl citez pe Octavian Paler care spunea: „Politica nu are principii, are doar interese” și să sper că pentru anul 2020 politicienii vor reuși să lase la o parte orgoliile și interesele personale și să adopte un buget național viabil, realist și în timp util pentru a putea fi pus în aplicare.