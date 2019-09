ARADON OPINII. MAI puteți?

Corectură parțială: unii își scriu singuri opiniile. Cel de la putere blamează Președinția că blochează activitatea Guvernului și, implicit, pe cea a Ministerului Afacerilor Interne care, evident, are atât de multă treabă de făcut, sistem de reformat și, mergând la extreme, se ajunge la aruncatul vinei pentru crimele care au zguduit România în această vara. Aberant! De cealaltă parte a baricadei, că nici unii și nici alții nu sunt mai breji, poate mai Brejnev, se strigă că Guvernul e de vină, că sistemul trebuie restructurat, că există deficit de personal, că cineva trebuie să-și asume răspunderea că etc. Unul dintre miniștrii de interne a dispus, la un moment dat al carierei sale, poftirea afară din sistem a câtorva mii de polițiști de la nivelul întregii țării. Efectele se resimt acum. În momentul de față nu este personal suficient, iar școlile de poliție și Academia de Poliție nu pot scoate „pe bandă rulantă” miile de absolvenți de care ar fi nevoie pentru umplerea găurilor din Inspectoratele de Poliție din toată țara. Alți miniștri de interne au încercat să lucreze cu ce au avut la dispoziție, încercând să țină situația în frâu, în timp ce grija altor miniștri de interne a fost ca în inspectoratele de poliție să poarte toți, de la subofițerul de la poartă la șeful cel mare, uniforme. Astea au fost grijile. Nu am auzit de vreun ministru de interne care să nu mai poată de grija polițistului de la ordine publică, trimis – că e zi, că e noapte – pe stradă, să asigure liniștea și ordine publică în uniforma „de nuntă”: pantalon la dungă, pantofi în picioare, cămașă la dungă și, neapărat, chipiul de pe cap. Ce vestă antiglonț, ce dotare? Avem polițiști insuficienți, nu ineficienți. Avem dotări de tot râsul. Astea ar trebui să fie prioritățile tuturor, că sunt de la putere sau că sunt din opoziție. Suplimentarea personalului MAI, dar nu cel de la birouri, și dotarea acestuia. Ne trebuie mai mulți polițiști pe străzi, iar aceștia trebuie să fie mult mai bine dotați.