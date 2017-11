Aradul a pierdut mii de locuitori: decesele „înving” nașterile! 

Lună de lună, Aradul pierde locuitori. Ne referim aici la situația sporului natural, adică un raport al nașterilor comparativ cu decesele din județ, iar situația nu este deloc una îmbucurătoare. În acest an, sporul natural a fost lună de lună unul negativ, iar făcând o medie a perioadei ianuarie-august putem spune că Aradul a pierdut 195 de locuitori la fiecare 30 de zile. Unde se va ajunge în viitor? Ei bine, Organizația Națiunilor Unite a prognozat, la nivel național, că până în 2050, România va pierde câteva milioane de locuitori, ajungând la un total de 14,5 milioane. Fapt care pare să nu fie deloc surprinzător, cu atât mai mult cu cât în luna august, Aradul a avut un spor natural negativ de 146, mult mai mare decât în urmă cu șapte ani (august 2010 – spor natural: -104) și de șapte ori mai mare decât cel înregistrat în august 2015 (-20 persoane).

Lunile de iarnă sunt, se pare, cele care aduc și cele mai multe decese. Însă numărul arădenilor care și-au pierdut viața în prima lună din acest an a fost de-a dreptul șocant: 714! Și totul în contextul în care numărul copiilor nou-veniți pe lume se situează, lună de lună, în jurul valorii de 380. Anotimpurile se pare că influențează sporul natural din Arad. Analizând perioada decembrie 2016-februarie 2017, constatăm că Aradul a pierdut 1.813 locuitori, cu câteva sute mai mulți decât în lunile de primăvară – martie, aprilie, mai, când numărul decedaților a însumat 1463 de arădeni. În ultimele luni evidențiate din acest an – iunie, iulie, august, 1.444 de arădeni și-au pierdut viața, astfel că de la începutul acestui an, Aradul a pierdut un total 4.208 locuitori.

Comparativ cu luna august a anului trecut, mortalitatea din județ a crescut cu 60 de persoane, ceea ce a făcut ca și sporul natural să fie mai mare, din păcate în sens negativ. Dacă anul trecut în ultima lună de vară, sporul natural din Arad era de -85, în aceeași lună a acestui an, sporul a ajuns la -146.

Pe de altă parte, în cazul mortalității infantile, Aradul a raportat 22 de cazuri în primele opt luni din acest an, în condițiile în care România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește rata mortalității infantile la 1.000 de nașteri – în 2016 fiind înregistrare în medie 7,6 decese infantile la 1.000 de nașteri, față de media UE de 3.6 decese la 1.000 nașteri.

Situația națională

În august 2017 s-au născut 20.112 copii, cu 3.093 mai mulţi comparativ cu august 2016, şi au decedat 20.455 persoane, în scădere cu 1.224. Mortalitatea infantilă din România a scăzut în august 2017 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 108 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 2 mai puţin decât în august 2016.