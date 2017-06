Aradul a vibrat aseară la Street Food Festival

Pe lângă sutele de produse aduse din toată țara, festivalul care a demonstrat că și Aradul are public pentru evenimente de calitate, nu doar pentru „petrecerile câmpenești” a venit în oraș și cu muzică bună. Street Food Festival a adus aseară în fața arădenilor trupele Next Ex, Byron și Robin and the Backstabbers.

Piața Avram Iancu s-a arătat neîncăpătoare pentru publicul de toate vârstele venit să deguste preparate delicioase și să asculte muzică bună. Spațiul din fața scenei a fost umplut treptat de oameni, arătând că și la Arad se pot organiza evenimente de calitate înaltă. Next Ex, o trupă la început de drum, a încercat – și reușit – să trezească publicul și să îl pregătească pentru „greii” ce le urmau pe scenă.

Melancolic

Când Dan Byron și a sa trupă „byron” au urcat pe scenă, abia dacă mai găseai un loc să te așezi undeva pe iarbă în fața lor, ca să-i asculți. Piese precum „Melancolic – rămâi cu mine” sau „Granița-n raniță” i-au făcut pe arădeni să se ridice în picioare în fața trupei bucureștene. Vocea inconfundabilă a lui Dan Byron a reușit să-i poarte pe arădeni pe un mic carusel al emoțiilor.

Robin și dedicațiile…

După ce întunericul a început să pună stăpânire pe piața din spatele teatrului, mult așteptata trupă Robin and the Backstabbers a pus piciorul pe scena Street Food Festival Arad. Peste o oră au cântat cei din București cele mai cunoscute melodii ale lor și, inclusiv o „dedicație” pentru un bărbat care mersese nervos în fața scenei. Acesta a început să strige în timpul unei piese către vocalistul trupei, Andrei Robin Proca, să cânte celebra „Let it be”, a celor de la Beatles.

Vocalistul trupei i-a făcut, parțial, pe plac arădeanului, îndemnând publicului să cânte cunoscuta piesă, imediat după ce el a dat tonul. Totuși, concertul a continuat fără incidente, bărbatul fiind mulțumit de „compromisul” făcut de trupă.

Exemplu

Miile de arădeni prezenți aseară și în celelalte zile de festival au demonstrat că și în Arad merită organizate evenimente de calitate, pentru că public există. Lucrul acesta ar putea constitui un imbold pentru autoritățile locale și organizatorii privați de evenimente deopotrivă. În același timp, organizatorii Street Food Festival le dau și ei un exemplu organizatorilor arădeni de evenimente, asta după ce au reușit să dea culoare și viață unui loc gri și lipsit de freamăt, în mod normal – Piața Avram Iancu.

GALERIE FOTO