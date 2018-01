Aradul are buget pe 2018. Proiectul a trecut la limită în CLM

Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018 a trecut la limită în ședința extraordinară de luni a Consiliului Local Municipal. Proiectul a generat 12 voturi „pentru” (PNL+UDMR), aleşii Opoziţiei alegând să se abţină (în principal pentru că „bugetul nu e echilibrat”). La fel a făcut şi consilierul independent Marin Lupaş, după ce într-o primă fază a votat „pentru” explicând că a obţinut promisiuni din Primărie că anul acesta vor fi rezolvate trei proiecte pe care el le susţine: amenajarea curţii de la Generală 1, realizarea unui pod la Trei Insule şi amenajarea stadionului CSŞ Gloria din Subcetate. După ce primarul Gheorghe Falcă a precizat că problema stadionului nu va fi rezolvată, Marin Lupaş a anunţat că îşi schimbă votul faţă de proiectul bugetului, din „pentru” în abţinere. A fost momentul în care aleşii PSD au crezut că proiectul de hotărâre nu a adunat suficiente voturi pentru a fi adoptat. Au numărat de mai multe ori şi le-au ieşit 11 voturi „pentru”. Au rugat-o şi pe Lilioara Stepănescu să reia numărătoarea, convinşi fiind că au dreptate. Secretarul municipiului i-a asigurat că sunt 12 voturi „pentru” iar proiectul a fost adoptat. În cele din urmă, social-democraţii şi-au dat seama unde au greşit: nu luaseră în calcul votul unui liberal care se afla pe acelaşi rând cu ei… Gheorghe Falcă nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe aleşii PSD, cu aritmetica lor cu tot.

Moment poetic

Atitudinea primarului a fost, însă, o replică la intervenţia lui Beniamin Vărcuş, liderul grupului PSD-ALDE din CLM. După ce Gheorghe Falcă a prezentat principalele direcţii ale bugetului municipiului Arad pe 2018, social democratul a spus că această prezentare i-a amintit de poezia „Criticilor mei” a lui Mihai Eminescu, din care a şi început să recite: „E uşor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a spune,/ Înşirând cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune.”

Acest moment poetic l-a făcut pe preşedintele de şedinţă, Ionel Bulbuc, să-i recomande lui Beniamin Vărcuş să ia legătura cu directorul teatrului (prezent, şi el, în sală) şi să intre într-un proiect cultural, cu atât mai mult cu cât e anul centenar…

Excedentul, bată-l vina!

Referindu-se la proiectul privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, liderul grupului PSD-ALDE a apreciat că proiectele de investiţie ale Municipalităţii nu sunt decât „o ciorbă reîncălzită an de an, care nu se realizează”, dar a anunţat că votează totuşi proiectul „în speranţa că aceşti bani care se tot adună îi vom folosi în interesul cetăţenilor”.

Alesul social-democrat a mai susţinut că „acest excedent reprezintă de fapt gospodărirea «de înaltă clasă» de care Aradul beneficiază. Nu poţi spune că ai făcut economii neachiziţionând un obiect sau neefectuând o lucrare. Poţi spune că ai făcut economii atunci când ai efectuat lucrarea şi ai reuşit să o faci la un preţ mai bun decât cel estimat. Nerealizarea investiţiilor nu este economie, este un eşec lamentabil al acestei administraţii.”

În încercarea de a-i face pe social-democraţi să înţeleagă ce este acela excedent bugetar, primarul Gheorghe Falcă a dat următorul exemplu: „Colegiul Economic va fi anul viitor pe excedent. E o lucrare care nu se termină într-un an. Oare este incompetent guvernul care ne-a transmis bani şi nu a putut să facă toată această procedură într-un an de zile? Sau aşa se numeşte procedura şi, în anul următor, lucrarea trece în excedent? Haideţi, măcar între noi să nu ne facem de râs!” – a îndemnat primarul. La final de intervenţie, Gheorghe Falcă s-a arătat satisfăcut că aleşii Opoziţiei au votat proiectul privind repartizarea excedentului bugetar: „recunoaşteţi că am prioritizat corect banii Aradului, recunoaşteţi că e o evoluţie corectă a ceea ce înseamnă un excedent bugetar”.

Bugetul, sub lupa PSD

După o tentativă inoportună în timpul votării amendamentelor la proiectul de buget, Beniamin Vărcuş a revenit (la momentul potrivit) cu câteva consideraţii privind Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018: „Apreciem că acest buget este neechilibrat, el trebuia discutat înainte de a veni pentru simple amendamente în Consiliu. Din păcate, roadele acestui dezechilibru, perpetuat an de an, la nivelul bugetului local se văd în situaţia în care se află Aradul în comparaţie cu alte oraşe. Şi am sublinia faptul că Aradul nu face parte din topul celor mai eficiente zece oraşe din România şi acesta este exact efectul acestor bugete anuale care sunt dezechilibrate. Vă rugăm, atunci când discutaţi probleme atât de importante pentru Arad, haideţi să discutăm împreună şi să încercăm să echilibrăm cumva această situaţie, să ajungem şi noi cu spitale în rândul celorlalte oraşe, nu cu ruinele pe care le avem acum, pentru că Municipalitatea s-a gândit să le repartizeze Consiliului Judeţean care, ce să vezi?, nu are bani. Învăţământul este subfinanţat. Altfel trebuie gândit un buget pentru care doriţi o largă majoritate în Consiliul Local Municipal. Pentru bugete de acest gen, nu veţi primi această largă majoritate. Grupul de consilieri PSD-ALDE se abţine de la votarea acestui buget” – a subliniat Beniamin Vărcuş.

Despre cei care (nu) rămân în istorie

Replica primarului Gheorghe Falcă a venit după aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul pe 2018.

„Bugetul municipiului Arad are o lipsă de 16 milioane de euro. E o realitate. Regretabil este că în clasa politică arădeană foarte puţini oameni au făcut eforturi ca să existe compensări pentru această pierdere. În acest moment este o situaţie dificilă în Arad. Pentru prima dată în istorie, Sănătatea a primit zero lei. Iar unii consilieri nu şi-au permis să voteze bugetul municipiului Arad. Este tragic că nu ne permitem să dăm bani la Sănătate. La fel, investiţiile pe învăţământ. Este tragic că unii consilieri îşi permit să voteze împotrivă ca o parte – atât cât poate un buget local – să se aloce spre învăţământ. Aceasta e dimensiunea realităţii, aceasta e dimensiunea unor oameni politici. Prin consiliul acesta a mai trecut o doamnă – Rodica Borza – care făcea, la fel, circ mare. Dar istoria n-a mai pus-o nicăieri. La fel, pentru cei care astăzi n-aţi votat – nici părţi pentru sănătate, din buget, nici componente pentru învăţământ – istoria tot acolo o să vă pună. Iar eu o să repet acest lucru, pentru că nu este bugetul lui Gheorghe Falcă cu un minus de 16 milioane de euro” – a punctat primarul.

Edilul le-a mai reproşat aleşilor Opoziţiei că nu au formulat niciun amendament privind creşterea subvenţiilor, dar nu au fost de acord ca Aradul să finanţeze subvenţii la CET. „Întrebarea este: dacă noi nu finanţăm, guvernul României finanţează subvenţii la CET?” – a conchis primarul.

Cifre

Una peste alta, CLM a adoptat excedentul bugetar al municipiului Arad în sumă de 202.696.777,47 lei, defalcat astfel: excedentul execuției de casă la finele anului 2017 în sumă de 56.690.057,71 lei şi excedentul bugetului local al anilor anteriori în sumă de 146.006.719,76 lei. De asemenea, au fost aprobate veniturile bugetului local pe anul 2018, în sumă de 374.544,08 mii lei, şi cheltuielile bugetului local pe anul 2018, în sumă de 555.867,08 mii lei.