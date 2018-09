„Aradul are excedent de zeci de milioane”

ARAD. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a lansat o serie de acuze la adresa parlamentarilor PSD de Arad, privind neimplicarea lor în a atrage fonduri din rectificarea bugetară pentru municipiu. Deputatul Florin Tripa susține că Aradul nu a putut primi bani la rectificare „în condițiile în care municipiul are excedent de zeci de milioane de euro”.

„Gheorghe Falcă încearcă aceeași strategie puerilă pe care o aplică de ani de zile, pentru a-și masca incompetența: dă vina din nou pe Guvern, pe parlamentarii PSD, pe oricine altcineva, sperând că va scăpa de răspundere. Primarul Aradului se plânge că nu a primit bani în plus la rectificarea bugetară, dovedind încă o dată că nu cunoaște legea. În condițiile în care municipiul Arad are un excedent de zeci de milioane de euro, iar Gheorghe Falcă nu a reușit să cheltuie, pentru investiții în folosul arădenilor, în 2018, 50 la sută din acest excedent, în condițiile în care a consumat doar 6 la sută din fondurile pe care le are la dispoziție, nu avea cum să primească bani în plus la rectificare, în primul rând din punct de vedere legal, dar și moral. Sunt zeci de primării în județul Arad care și-au cheltuit sumele avute la dispoziție și care au primit milioane de lei la această rectificare bugetară, și vorbim aici de mulți primari PNL: Ineu, Pecica, Cermei, Ghioroc, Frumușeni, Șagu, Șepreuș, Târnova, Vladimirescu, Zăbrani, iar lista poate continua, dovadă că nu vorbim de o rectificare pe criterii politice. Nu era normal ca primăriile care au făcut investiții și au nevoie de fonduri să primească mai puțin, pentru a da bani unor primării, cum este cea a Aradului, care stă pe zeci de milioane de euro și refuză sau este incapabilă să folosească acești bani în folosul cetățenilor. Cred că domnul Falcă ar trebui să mai meargă puțin prin județ, pe la colegii săi din PNL, de la care ar putea să ia câteva lecții despre ceea ce înseamnă administrație și despre cum se împart conform legii fondurile de la buget”.

În ceea ce privește sectorul Educației, deputatul Tripa declară: „Se plânge domnul Falcă de faptul că nu a primit bani pentru cheltuieli materiale din Educație. Ar trebui să-i crape obrazul de rușine când vorbește de acest domeniu, tocmai el, care a tăiat în acest an bursele a mii de elevi din municipiul Arad. Când vorbește de Educație, ar trebui să-i crape obrazul de rușine primarului Falcă, pentru că a primit din partea Guvernului României zeci de milioane de lei pentru reabilitarea mai multor unități de învățământ din Arad, printre care și Colegiul Economic (17,5 milioane de lei) și Colegiul Elena Ghiba Birta (14,3 milioane de lei), două proiecte de care își bate joc mai bine de un an, nefiind în stare nici să demareze lucrările în toată această perioadă”.