„Aradul are un loc special în inima mea”

Aradul a fost o bornă în cariera ta de baschetbalistă. Ce a însemnat pentru tine?

Porschia Green: A fost o experienţă frumoasă, pe care nu o pot uita. Aradul are un loc important în inima mea, pentru dragostea cu care am fost înconjurată. Am avut parte de un public incredibil, atât la bine, cât şi în momentele mai grele. Păcat că, acum, echipa din acest oraş nu mai are posibilitatea de a lupta pentru trofee.

Ai vreo amintire deosebită din vremea în care ai jucat în galben-albastru?

Porschia Green: Atmosfera din tribune şi prietenii cu care şi astăzi ţin legătura. Chiar dacă acum vin din postura de adversară. Nicăieri nu am mai jucat într-o sală atât de plină şi o atmosferă de poveste.

Chiar nicăieri nu ai mai trăit astfel de clipe şi nu ai mai avut parte de asemenea suporteri?

Porschia Green: Sincer, nu-mi amintesc. Suporterii din Arad sunt speciali. Te respectă, te încurajează, te iubesc şi asta te face fericită. Am vorbit şi cu alte jucătoare de peste Ocean care au jucat la Arad şi au avut aceleaşi cuvinte de laudă pentru fanii baschetului de aici.