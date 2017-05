Aradul, „călcat” de un regizor de Oscar

Se anunţă deja invitaţi de marcă la evenimentul organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad, gândit de Cătălin Lazurca şi al său GMMC, pe 8-11 iunie. Cea de a treia ediţie a „Discuţiei secrete: Festival de literatură” şi-a anunţat probabil pe unul dintre cei mai celebrii invitaţi: Lenny Abrahamson. Invitat special al DS2017, Lenny Abrahamson va lua parte în cadrul festivalului la secțiunea Cinema. Vestea a fost făcută publică de Cătălin Lazurca pe pagina sa de facebook cu precizarea că ”e doar una dintre chestiile noi și bune de la DS 2017”.

Tot Lazurca mai precizează pe reţeaua de socializare faptul că „anul acesta, Discuția secretă are și secțiune cinema: autori ecranizați, regizori/scenariști, critici de film” şi faptul că „ cel mai recent film a lui Lenny Abrahamson, Room (2015), a fost multipremiat anul trecut – Oscar, Globul de Aur, BAFTA etc. pentru Brie Larson, actrița din rolul principal, premii pentru regie, pentru scenariu adaptat, imagine etc. (British Independent Film Awards, Canadian Screen Awards etc.)”.

Pentru cei care încă nu sunt familiarizaţi cu regizorul, vă amintim şi alte filme regizate de Lenny Abrahamson: Frank (2014); What Richard Did (2012); Garage (2007); Adam and Paul (2004).

Născut în Dublin în 1966, Abrahamson a câştigat cu primul său film de scurt metraj – 3 Joes, the Best European Short Film Award în anul 1991, la Cork Film Festival, şi Organiser’s Award în 1992 la Oberhausen Short Film Festival.

În ceea ce priveşte „Discuţia secretă”, celelalte secrete ale sale se lasă încă aşteptate. Jurnal arădean şi www.aradon.ro vă va informa despre toate acestea şi are în pregătire şi câteva surprize proprii în legătură directă cu DS2017.