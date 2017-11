Aradul – Centru de formare și perfecționare în implantologia orală

De menționat ar fi că pentru partea practică, medicii veniți să se specializeze în terapia implanto-protetica vor avea ocazia să insereze minim 1-2 implanturi unui pacient, fiind asistați de profesorii titulari ai cursului alături de dr. Dan Ardelean și Asist.Univ. dr. Liviu Tuturici, din cadrul clinicii Ayadent Premium, Arad și Asist.Univ. dr. Mihai Bucur, Clinica Dentimplant Platinum Aesthetics, București.

„Cursanții vor beneficia de o formare teoretică și îndrumare practică în noul format al cursului ce vizează un echilibru între partea teoretică de bază și partea practică aplicată pe modele fantomă și pacient.

Primul modul a vizat cunoașterea noțiunilor legislative actuale legate de terapia implanto-protetică, noțiuni de prevenție a malpraxisului în implantologie toate în corelație cu competențele deținute de medicii cursanți. Au fost abordate apoi noțiuni actualizate ale anesteziei în implantologie și considerații asupra indicațiilor și mai ales contraindicații ale terapiei implanto-protetice, toate acestea în corelație cu statusul local și general al pacientului. Noțiunile de propedeutică chirurgicală în implantologie au vizat incizii specifice, decolarea lambourilor și suturile lambourilor în diverse situații clinice.

Partea practică în acest modul a avut drept scop prezentarea diverselor truse de implantologie, modul de alegere a implanturilor și protocolul de inserare.

De asemenea investigațiile paraclinice și imagistice au ocupat un loc bine definit atât în partea teoretică cât și în cea practică. Inserarea implanturilor în această etapă s-a făcut pe modele fantomă ce imitau diverse situații clinice frecvent întâlnite în practica de zi cu zi. Celelalte două module ce se vor desfășura în 15-16 decembrie 2017 și 12-13 ianuarie 2018 au ca scop inserarea implanturilor de către medicii cursanți sub directa îndrumare și coordonare a întregii echipe.

Realizarea lucrărilor protetice pe implanturi ca tematică și practică va fi coordonată de dl.prof.dr. Alexandru Petre.

Scopul și obiectivele acestor cursuri este deprinderea teoretică și practică de inserare a implanturilor de către tinerii medici în conformitate cu competențele deținute de către aceștia”, a subliniat prof. dr. H.C. Alexandru Bucur, coordonatorul cursului.

Ce spun participanții?

Cristina Hotico, medic stomatolog clinică de urgență Viena

„Am întâlnit foarte mulți pacienți interesați de implantologie dentară, astfel că am decis să mă specializez în acest domeniu. Auzisem despre lectorii care susțin acest curs și am decis că este cel mai potrivit pentru mine. De asemenea, partea practică ne va ajuta să ne dezvoltăm în această direcție a stomatologiei”.

Ilaria Barbalinardo, medic stomatolog Matera – Italia

„Am urmat și în facultate cursurile prof. dr. Alexandru Bucur și am învățat foarte multe de la dânsul, tocmai de aceea am ales și acest curs pentru a mă specializa în implantologie. În plus, partea practică este foarte importantă și ținând cont că vom avea posibilitatea să facem un implant, asistați fiind de specialiști în domeniu, cred că ne va ajuta foarte mult”.

Cornel Vancu, medic stomatolog Galanta, Slovacia

„Intenționez să mă specializez pe implanturile dentare, fiind un domeniu în care aș dori să mă perfecționez. L-am cunoscut pe dr. Valea, care din păcate nu mai este printre noi, dar am fost impresionat de modul în care se desfășurau cursurile organizate de dânsul. Tocmai de aceea am ales acest curs. În plus, despre cursurile de la Arad se vorbește printre toți medicii din Slovacia ca fiind unele de excepție”.

Ioana Avram, șef promoție 2015 – specializarea medicină stomatologică, UVVG Arad

„Obligatoriu vreau să am o specializare în implantologie dentară. Am considerat că acest curs este susținut la nivel foarte înalt, informațiile prezentate fiind actualizate. Beneficiul cel mai mare este că profesorii și lectorii păstrează legătura cu toți cursanții pe termen lung. Ne îndrumă cu sfaturi, planuri de tratament, și ne ghidează să alegem cel mai bun drum, domeniul medicinii fiind unul atât de vast. ”

GALERIE FOTO