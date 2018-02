Aradul după zăpadă: drumuri necurățate și trafic infernal

Primăria Arad a remis luni seara un comunicat de presă în care a menționat faptul că societatea care se ocupă cu deszăpezirea drumurilor din municipiu – sau măcar o parte dintre ele, deoarece și Syl Con Trans pare să aibă de-a face cu deszăpezirea unor șosele din municipiu – a acționat în mai multe zone din municipiu „intervențiile operatorului specializat (n.red. RER Ecologic Service Oradea) se axează pe combaterea formării poleiului”. De menționat ar fi faptul că luni seara, Poliția Rutieră Arad a dispus sancționarea RER deoarece nu a asigurat viabilitatea drumului prin distribuirea de material antiderapant pe șoselele din Arad, formându-se polei pe drumuri. Între timp, Primăria Arad a insistat în comunicatul de presă că „se intervine cu cinci autospeciale şi se împrăştie material antiderapant pe pante, rampe, poduri, pasaje rutiere, dar şi pe principalele artere din oraş. Urmează să se intervină în toate cartierele din municipiu”.

Până marți dimineața, nu doar că nu s-a intervenit în cartiere, însă nici unele dintre șoselele importante din municipiu nu erau curate. De exemplu, Calea Timișorii era acoperită complet de zăpadă. Cei care s-au deplasat marți dimineața cu mașina dinspre Aradul Nou spre centrul orașului ne-a spus că mașinile au înaintat greoi, în câteva zeci de minute. „Este inadmisibil! Șoseaua nu a fost curățat deloc, de aseară! Am venit bară la bară de la intersecția cu strada Ștefan cel Mare până pe Calea Romanilor. Un drum care în mod normal nu durează mai mult de 5 minute, acum însă am stat în trafic mai mult de jumătate de oră! Am văzut o singură mașină de deszăpezit, la un moment dat, pe sensul înspre Timișoara, în rest nimic!” De asemenea, în zona Boul Roșu, șoseaua era încă acoperită cu zăpada, marți dimineața.

Dovadă că nu s-a intervenit în cartiere stau fotografiile trimise de un cititor pe adresa redacției. „Și a venit zăpada! Uitați ce frumos s-a curățat în cartierul Grădiște”, ne-a scris cititorul nostru.

Deși am solicitat atât Primăriei Arad cât și reprezentantului RER Ecologic Service în Arad o precizare legată de modul în care s-a intervenit, cu ce fel de utilaje și materiale s-a intervenit, pe ce străzi s-a intervenit, nu am primit – până la această oră – vreo informare.

Însă Primăria Arad a dat asigurări – în comunicatul remis luni seara – că „în cazul în care ninsorile continuă, se va interveni şi cu pluguri pentru îndepărtarea zăpezii şi menţinerea căilor publice în funcţiune. La această oră în municipiul Arad se circulă în condiţii de iarnă”.

