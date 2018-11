Pe lângă ghirlandele tricolore, globurile imense cu led-uri sunt în acest an tot în culorile roșu, galben și albastru. Iar dacă circulați cu mașina nu se poate să nu fi observat perdelele luminoase de-a lungul Bulevardului, dispuse sub formă de steaguri românești. Marcarea Centenarului este și ea inclusă în iluminatul festiv, astfel că în acest an putem spune că 1 Decembrie și Ziua Națională a României sunt vedetele din luna decembrie.