Aradul, înapoi în 2008!

Primarul Gheorghe Falcă a vorbit, joi, într-o conferinţă de presă, despre evoluţia sumelor pe care Aradul le-a colectat din impozitul pe venit şi a cotelor primite de municipiul Arad din impozitul pe venit, în ultimii zece ani. Cifrele indică o pierdere de 72 de milioane de lei (16 milioane de euro) în anul 2018, pentru Arad, adică o scădere cu 38% a cotei defalcate din impozitul pe venit. Ceea ce înseamnă că vom ajunge exact în situaţia de acum zece ani, din acest punct de vedere.

Ce se putea face cu 16 milioane de euro?

„Impozitul pe venit în municipiul Arad a crescut de la 238 de milioane de lei în 2008 la 420 de milioane de lei pe 2017, cu estimare pe 2018 la 450 de milioane de lei. Constatăm că am avut o creştere dublă faţă de anul 2008 şi de aceea municipiul Arad primea, în anul 2008, 112 milioane de lei şi în anul 2017 finalizăm cu 190 de milioane de lei. Prin ceea ce face, Guvernul României, prin modificarea Codului Fiscal, ne întoarce în anul 2018 la 117 milioane – bani care vin spre municipiul Arad –, adică exact banii pe care îi primeam în 2008. Ne întoarce, de fapt, cu zece ani în urmă, luându-ne agoniseala, munca, dezvoltarea pe care am făcut-o noi şi tăindu-ne de aici încolo perspectiva de a construi în fiecare an un pod peste Mureş, de a izola termic în fiecare an aproximativ 30 de blocuri, de a moderniza peste 20 de şcoli şi grădiniţe. Toate aceste lucruri sunt tăiate astăzi de pe lista municipiului Arad. Este, poate, cea mai gravă decizie faţă de administraţia locală, luată de un guvern al României” – a punctat primarul Gheorghe Falcă.

Au umbrit bucuria Centenarului Unirii

Dincolo de anularea unor şanse de dezvoltare a Aradului, edilul a făcut referire şi la contextul în care modificările aduse Codului Fiscal îşi produc efectele. „Regretabil este că în anul 2018, când ar trebui să sărbătorim împreună 100 de ani de la Marea Unire, în loc să fim administraţii bucuroase în dezvoltarea pe care ne-am impus-o, vom fi administraţii locale cu mâna întinsă la un guvern şi aşa sărac, la un guvern şi aşa populist. Este dureros pentru noi, pentru cei care am muncit, pentru cei care am creat locuri de muncă, să vedem astăzi că munca noastră este ştearsă cu un burete, politic, de către cei de la guvernare” – a subliniat Gheorghe Falcă.

Speranţa… taxării

Primarul a încheiat, totuşi, într-o notă… optimistă, exprimându-şi speranţa ca „aceste mari greşeli faţă de cetăţenii din România, faţă de economia românească, faţă de oamenii harnici, vor fi taxate de către cetăţeni.”