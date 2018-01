Aradul Nou, în atenţia liberalilor

Cartierul Aradul Nou va beneficia de câteva investiții importante anul acesta, după ce și anul trecut au fost reabilitate mai multe străzi, afirmă preşedintele pe municipiu al PNL Arad, Sergiu Bîlcea.

„Bugetul Aradului cuprinde sume de bani pentru câteva investiții în Aradul Nou. În urma unei întâlniri cu cetățenii cartierului, am primit solicitarea pentru construcția unei săli de sport. Am luat legătura cu primarul Gheorghe Falcă, iar acesta a considerat întemeiată solicitarea cetățenilor. Iată că, în acest an, avem prinsă în buget o sumă de bani pentru construcția unei săli de sport la Liceul German. Tot în acest an, va continua programul de refacere a drumurilor, în cadrul proiectului 100 de străzi pentru Arad. Bugetul cuprinde refacerea străzilor Merișor, Ana Ipătescu, Ogorului, Zimbrului, iar în cartierul Mureșel vor fi reabilitate străzile Miraj, Gutuilor, Titan.

Se va lucra la partea carosabilă, trotuare și căi de acces. Un proiect de anvergură este construirea unui nou pod peste Mureș, care va face legătura între strada Andrei Șaguna și Calea Timișorii. Cetățenii din Aradul Nou trebuie să știe că aceste proiecte nu au fost votate de consilierii locali ai PSD. Atitudinea lor împotriva investițiilor din Arad vine după ce prin decizia Guvernului PSD, Aradul a pierdut în acest an 16 milioane de euro și după ce guvernarea PSD a refuzat finanțarea prin PNDL a 55 de străzi din Arad, propuse spre finanțare de Primărie. Cu toate acestea, administrația locală PNL a găsit soluții pentru a avea un buget axat pe investiții, prin care modernizăm infrastructura orașului și contribuim la dezvoltarea economiei locale“ a spus Sergiu Bîlcea.