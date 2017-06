Aradul nu e pregătit de promovare, dar UTA vrea să facă o surpriză!

Omul numarul 1 de la UTA, Alexandru Meszar (foto) a declarat, in urma cu cateva minute, ca meciul nu va fi televizat, aici nefiind vorba de bani, ci de principii. Tot el a mai spus ca UTA doreste sa faca o surpriza maine si echipa sa promoveze.

„Avand in vedere importanta acestui joc si interesul mare care il suscita, dar si de incertitudinea care e legata de transmiterea meciului, UTA, Primaria Arad si Primaria Siria au facut eforturi pentru ca spectacolul sa fie vazut de cat mai multa lume. Asa ca s-au inchiriat tribune de la Budapesta, iar meciul va fi transmis pe siteul clubului. Incercam sa fie o transmisie profesionista, cu sase camere, cu comentator. Timisoara a cerut bilete si am rezervat pentru ei 80 de tichete. La Siria vor fi in jur de 2000 de locuri. UTA va promova cand Aradul e pregatit, dar acum pot aparea surprize. Iar aceasta surpriza vrem sa o facem maine” – a declarat Meszar.

Pe de alta parte, Alexandru Meszar a mai spus ca „Siria face eforturi pentru noi, nimeni de acolo nu va tine cu Poli de acolo, va asigur de asta”.