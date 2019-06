Aradul-redescoperirea farmecului unui oras cochet de provincie

Zone precum strada Closca, cu fascinantele cladiri Art Nouveau/Secession, piaţetele orasului vechi (Piaţa Cozia, Piaţa Sarbeasca, Piaţa M.Luther, Piaţa Plevnei), parcurile unei alte epoci (Parcul Eminescu, Parcul Copiilor) precum si străzile adiacente Bulevardului Revolutiei, au toate aerul unei alte lumi, in care trecutul isi evocă farmecele.

Datorită potenţialului generos al orasului, suntem obligaţi să concepem o strategie pe termen lung, concretizată cu definirea treptată a unor zone cheie ce trebuiesc reabilitate si puse in valoare.

In ultima perioada, in spatiul public au aparut multe discutii vis-a vis de reabilitarea fatadelor. Ca specialist si proprietar al unei firme de proiectare si consultanta in constructii, va provoc sa ne punem intrebarea : De ce avem de-a face cu putine intervenţii de reabilitare asupra acestor construcţii ? Unul dintre raspunsuri , care ne dă implicit si soluţia, este birocraţia de care se loveste cel care doreste să obtină o autorizaţie de construire . Autorizarea intervenţiei asupra unei cladiri in zona central a Aradului implică luni de asteptare, multe usi la care trebuie bătut pentru avize, demers care sperie orice proprietar al unei astfel de construcţii , astfel incat orice initiativa in aceasta directie este descurajanta.

Dacă vrem să protejăm patrimoniul cultural construit, trebuie să vizam, mai întâi, schimbări în instituţiile statului, să reducem nivelul birocraţiei care generează termene foarte lungi de autorizare a lucrărilor.

Consider că una dintre solutii la acestă problema , pe langa rezolvarea finantarii, este reducerea birocraţiei . Proprietarul unei astfel de cladiri, care doreste sa intervină asupra ei nu trebuie trecut prin furcile caudine ale autorizării birocratice stufoase, ci trebuie sprijinit, bineinţeles, respectand proiectul elaborat de specialist. Mai mult, trebuie sa intelegem cine este cel care este beneficiarul unei astfel de lucrari: este ori un rezident intr-o astfel de cladire care investeste in renovarea ei sau un investitor care prin activitatea ce o desfasoară in respectiva cladire generează plus valoare din punct de vedere economic si social . Astfel de oameni trebuiesc sprijiniti, nu impiedicati in hăţisuri birocratice care nu folosesc nimănui.

In plus, pe langă reducerea birocratiei, propun o serie de masuri : organizarea unei campanii de informare asupra valorii patrimoniului cultural construit, astfel incat proprietarii acestor clădiri, cunoscand valoarea respectivelor imobile să le preţuiască.

Mai mult, propun introducerea in curricula scolară a unei materii de cunoasterea patrimoniului cultural construit . Cunoasterea patrimoniului cultural local va duce la nasterea unui sentiment de preţuire a valorilor arhitecturale ce le avem in urbea noastră si implicit o raportare diferită atat la aceste cladiri, cat si la spaţiul public, pentru ca, in primul rand e nevoie de o schimbare a mentalitaţii locuitorilor acestei urbe. Cunoasterea duce la preţuire iar preţuirea conduce la o raportare diferită la patrimoniul cultural local pe care trebuie sa-l protejăm pentru că cele mai măreţe opere de arhitectură sunt mai curand roadele eforturilor unei naţiuni decat strafulgerarea unui om de geniu.

De aceea, va propun un demeres inedit: sa ne cunoastem, prin intermediul acestui ciclu de articole, patrimoniul cultural construit.