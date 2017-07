Aradul reînnoadă relaţiile cu Verona

„O experienţă extraordinară”. Astfel a fost catalogată, la unison, vizita de trei zile întreprinsă în Regiunea Veneto din Italia de către președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, şi preşedintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) a Județului Arad, Gheorghe Seculici. Scopul deplasării l-a reprezentat reînnodarea relațiilor dintre cele două unități administrative, în condițiile în care Veneto a fost unul dintre primii parteneri externi ai Aradului, iar oamenii de afaceri din Verona și instituțiile veroneze au realizat proiecte importante în municipiul și județul Arad, încă din primii ani de după revoluție.

Tren de marfă Arad-Verona

Delegația din Arad a participat la o întâlnire în cadrul Terminalului Intermodal ZAI, de unde va pleca, la toamnă, spre județul Arad, un tren de marfă cu destinația Terminalul Railport Curtici. Acest tren va circula cu o frecvență de trei ori pe săptămână și vizează schimbul de produse în ambele sensuri. Este una dintre cele mai importante legături directe dintre Arad și Verona, respectiv România și Italia. Delegația arădeană a discutat despre modul de funcționare a acestei legături, condițiile de rentabilitate și susținerea administrativă a proiectului, din partea Consiliului Județean și a Camerei de Comerț.

Oportunităţi

„Vizitele noastre la conducerea administrativă și la mediul de afaceri au fost intermediate de Paolo Lorenzi, consilierul meu la CCIA. Am avut întrevederi foarte importante, cu oameni de afaceri care au investit la Arad și continuă să activeze pe piața românească. Am vorbit despre oportunitățile pe care următorul ciclu european de finanțare le oferă, în special în agricultură, unde sunt interesați majoritatea celor cu care am discutat. Dar un interes deosebit am întâlnit și față de proiectele turistice ale Aradului, față de agroturism. Există o imagine foarte bună a județului nostru în Regiunea Veneto, și în Verona, în special. Cea mai mare minoritate din Veneto este cea română, iar faptul că 168 de investitori din Verona au firme la Arad contribuie la o bună cunoaștere reciprocă. Am avut o întâlnire foarte utilă cu reprezentanții investitorilor mici și mijlocii, care cunosc foarte bine situația de la Arad, au și investiții aici și se vor implica în realizarea de cursuri comune pentru mediul de afaceri, în vederea înțelegerii mai bune a oportunităților europene. Faptul că am avut întrevederi și cu conducerea Camerei de Comerț și a Centrului Expozițional Verona Fiere a deschis un orizont de colaborare mai larg, pentru târgurile arădene, dar și pentru participări arădene la evenimente din Verona”, a declarat președintele CCIA Arad, Gheorghe Seculici.

Legături administrative

Președintele Consiliului Județean Arad a insistat asupra legăturilor administrative create între cele două unități administrative. „Am avut consultări cu primari din zona Valpolicella (probabil cea mai importantă Podgorie a Italiei), cu președintele Consiliului Județean Verona, și am stabilit realizarea unor înfrățiri cu localități din județul Arad. Le-am spus că nu ne gândim la înfrățiri de genul «fratele mai mare îl ajută pe fratele mai mic», ci la o relație din care fiecare să dobândească experiență și, de ce nu, finanțări europene pentru dezvoltare locală. Am avut 12 întâlniri în cele trei zile, după un program extrem de intens. Am văzut modele pe care ni le dorim aplicate și la Arad, dar nu în forma în care funcționează în Italia. Mă gândesc, în primul rând, la piețe de en-gros pentru legume și fructe și la încurajarea asocierii dintre producători. M-am întâlnit și cu conducerea Aeroportului, am propus o colaborare cu Aeroportul Internațional Arad și am pus bazele unei relații pe care mi-o doresc dezvoltată în viitor”, a declarat Iustin Cionca.

În cadrul vizitei oficialilor arădeni s-au stabilit și schimburi culturale și sportive, președintele Consiliului Județean oferind taberele de la Căsoaia și Moneasa pentru rezidențiate artistice și cantonamente sportive, urmând ca arădenii să beneficieze și ei de o ofertă similară la Verona.