Aradul s-a înfrățit cu districtul Tübingen!

Acordul de înfrăţire dintre Arad şi districtul Tübingen (Germania) a fost semnat vineri, 20 iulie, la sediul Consiliului Districtului Tübingen, în prezența unui număr de peste 350 de invitați. Parteneriatul a fost semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, şi președintele Districtului Tübingen, Joachim Walter.

Înfrățire facilitată de UVVG

„Districtul Tübingen a căutat un partener în Europa de Est și a găsit Aradul, datorită colaborării dintre Universitatea de Vest Vasile Goldiș și Universitatea de Științe Aplicate din Rottenburg. Am întâlnit aici foarte mulți români, unii chiar în elita locală, susținători entuziaști ai înfrățirii dintre Arad și Tübingen. În cadrul întâlnirii am reiterat ideea pe care am discutat-o și la Arad cu președintele Joachim Walter: această relație nu trebuie să fie scriptică! Muncim și la Arad, și la Tübingen, ca un număr cât mai mare de persoane din cele două comunități să beneficieze de acest important parteneriat!”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Legături în toate domeniile

În cadrul deplasării la Tübingen, delegaţia arădeană, compusă din preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, directorul Direcţiei de Comunicare şi Strategii a CJA, dr. Andrei Ando, directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, dr. Mircea Onel, consilierii Laura Mariş şi Dan Codre, prof. dr. univ. Rodica Biriş, şeful de cabinet al rectorului UVVG, Loredana Ţica şi coordonatorul programelor ERASMUS la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Dariana Morena Savici, a stabilit legături importante în domeniul sănătăţii, al educaţiei şi al culturii.

„Am avut șansa să cunoaştem mai bine sistemul de sănătate publică german. Am fost primiţi de directorul unuia dintre cele mai importante spitale europene, Spitalul Clinic Universitar din Tübingen, prof. dr. Bamberg. Ce îmi doresc să importăm la Arad de la Spitalul din Tübingen nu costă însă, bani. Este vorba de mottoul cu care operează acest spital: «Competență, cu suflet»”, a subliniat preşedintele Iustin Cionca.

De asemenea, preşedintele CJA l-a invitat la Arad pe Reiner Thede, administratorul uneia dintre cele mai importante companii din domeniul medical din Germania, pentru o diagnosticare a situației sistemului medical și evaluarea următoarelor investiții în aparatură modernă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Delegaţia arădeană a vizitat și Universitatea de Științe Aplicate din Rottenburg, condusă de rectorul Bastian Kaiser, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Vasile Goldiş” Arad, iar relația sa cu universitatea arădeană a facilitat înfrățirea dintre Tübingen și Arad. Delegaţia arădeană a fost primită și de rectorul Universității din Tübingen și de directorul Institutului de Cercetare a Șvabilor Dunăreni. În cadrul deplasării a fost vizitată inclusiv o companie germană care are deschisă o fabrică la Lipova, încă din anii 1990.

Casetă: Sectoare de interes

Parteneriatul dintre Arad şi Tübingen vizează, printre altele, dezvoltarea relaţiilor în domeniile administrației și educaţieii, schimburile culturale, formarea și perfecționarea tinerilor, facilitarea schimburilor între agenții economici și schimburi pe teme sociale și de sănătate publică.