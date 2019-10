Aradul și fabrica Volkswagen: cine a făcut ofertele și unde s-a blocat investiția?

Aradul a fost în cărți pentru construirea unei fabrici deținute de grupul Volkswagen, mai exact o fabrică Skoda. Investiția ar fi urmat să asigure aproximativ 4.000 de locuri de muncă, iar la nivelul ofertei de infrastructură și logistică oferta Aradului a ajuns printre cele finaliste. Unde a pierdut însă orașul, dar și România și cum s-au făcut jocurile? Fostul primar, Gheorghe Falcă – europarlamentar PNL, a explicat ițele acestei potențiale investiții.

Prima ofertă, în ianuarie

„Guvernul României a primit o solicitare din partea unei firme de consultanță pentru a prezenta două locații, locații ce trebuiau să îndeplinească anumite condiții pentru a se construi o fabrică. La acel moment nu era dat numele fabricii. Printre condiții se cerea: acces rutier principal la autostradă cu două noduri și cale ferată la maxim 6 km. Guvernul a analizat condițiile și a prezentat 2 locații: la Simeria și o alta între Arad și Timișoara. Pe 10 ianuarie 2019 am fost invitat de un cetățean la el acasă ca să îmi spună cum a venit o firmă de consultanță la el, pentru a se discuta situația terenului. Din discuții mi-am dat seama că este vorba despre o investiție foarte mare, cel mai probabil o fabrică de mașini. Apoi am sunat la nivel de București și am primit, prin Consiliul Județean, o listă cu solicitări privind infrastructura și utilitățile. Am evaluat rapid și am transmis că vom pune la dispoziție infrastructura, fiind vorba de aproximativ 20 de milioane euro. Practic, le-am transmis că noi vom susține toată infrastructura pentru o astfel de investiție. Între timp, am aflat că cele două locații nu îndeplineau condițiile și am reușit să aflăm condițiile cerute Guvernului. Am identificat locația, în Zona Industrială, am făcut calcule și am transmis oferta, în ianuarie. Compania americană ne-a transmis direct că locația este bună și că ar urma să vină în februarie în Arad”, a explicat Gheorghe Falcă în cadrul unei conferințe de presă.

Echipe, consultanți, chestionare

Din acel moment, administrația arădeană a început să pregătească oferta concretă. „Am apelat la arhitecți din Viena, am contractat una dintre cele mai mari firme din Timișoara, am făcut o echipă de lucru și am pregătit o ofertă fără a fi asistat de cei din Guvernul României. Domnul ministru Ștefan-Radu Oprea a fost poate cel mai bun partener pentru acest proiect. Ne-a susținut atât la Ministerul Agriculturii, cât și la Poliția de Frontieră, unde ni s-a confirmat posibilitatea înființării unei benzi speciale în vamă pentru cele 600 de TIR-uri care ar fi urmat să tranziteze zilnic punctul de frontieră”, a mai spus Falcă.

Zonă Industrială de 1.300 de hectare

Unde ar fi urmat să fie fabrica? Fostul primar Gheorghe Falcă a arătat că terenul agreat de Volkswagen era în Zona Industrială Vest. Investitorul a solicitat un teren de 400 de hectare pentru fabrica propriu-zisă, dar administrația locală a creionat o zonă industrială de 1.300 hectare, pentru a putea aduce utilitățile în zonă fără a fi considerat ajutor de stat. O altă solicitare impusă de investitor a fost și realizarea unui tronson pe patru benzi din Zona Industrială Vest până la Pecica – intrarea pe autostradă. Condițiile au fost îndeplinite de Arad, orașul intrând în competiție cu locații din Slovenia, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Turcia.

Mai mult, pentru că investiția presupunea angajarea a 4.000 de oameni, dar și construirea unui centru de formare pe o suprafață de 40 de mii metri pătrați, s-a luat în considerare înființarea unui tren special de la Timișoara până în Zona Industrială. Astfel, prin fluxul oferit de universitățile din vest, dar nu numai, ar fi fost asigurată și forța de muncă necesară, a susținut europarlamentarul.

„La nivelul ofertei de logistică și infrastructură, Aradul și România, implicit, a avut cea mai bună ofertă. Printre cei implicați în echipa care a elaborat propunerea Aradului pentru investitori s-a numărat și fostul ministru al Transporturilor în cabinetul condus de Dacian Cioloș, Sorin Bușe”, a mai punctat fostul primar.

Oferta facilităților

După finalizarea evaluării, oferta și negocierea finală pentru facilități trebuia făcută de Statul român. „Din păcate, au fost unii oameni din Guvern, precum miniștrii Teodorovici și Fifor, care au făcut presiuni pentru a ca investiția să nu ajungă la Arad. Noi trecusem de primele două evaluări și am vrut să mă întâlnesc cu ministrul de finanțe și cu doamna premier pentru a putea face o ofertă pe facilități cât mai bună”, a spus Falcă.

Cât de posibilă mai este această investiție la Arad? Răspunsul este încă incert, dat fiind faptul că la Viena, conducerea Volkswagen nu a decis o reevaluare a ofertelor, ci doar o sistare temporară a investiției din Turcia.

„Mi-am făcut datoria”

„Ca primar mi-am făcut datoria, poate mult mai multe decât alți oameni cu funcții mult mai mari. Faptul că oferta Aradului a ajuns în finală arată că am știut în toți acești ani că trebuie să avem o autostradă aproape de oraș. Am fost criticat atunci, dar pe baza infrastructurii se pot aduce investiții, iar un oraș cu economie este un oraș cu viitor. Iar acesta este Aradul!”, a conchis Gheorghe Falcă.