Aradul ştie să protesteze. Mii de oameni au ieşit în stradă

Au trecut mult prea mulţi ani de când nu am mai văzut atâţia arădeni în stradă, arădeni care să îşi ceară drepturile, care să îşi strige nemulţumirile. După ce, de ani de zile, suntem consideraţi spărgători de grevă, comozi care nu protestează niciodată, oameni care ne mulţumim cu orice ni se „serveşte”, se pare că ne-a ajuns cuţitul la os. Ordonanţa de modificare a Codului Penal, adoptată în şedinţa de Guvern de marţi seara, act care aproape că dezincriminează în totalitate infracţiunea de abuz în serviciu, a fost picătura care a umplut paharul şi la Arad. Ne-am aliniat celorlalte oraşe importante din ţară şi am reuşit să ieşim în număr mare pe stradă. Estimările au fost cuprinse între 3.000 şi 5.000 de oameni, dar un număr oficial nu am primit. Pentru că, deşi au vegheat protestul, jandarmii arădeni ori nu au ştiut, ori nu au vrut să ne spună estimarea numărului de participanţi. Revenind, arădenii au ieşit să protesteze. Părinţii şi-au luat copiii cu ei, tinerii de 16-18 ani şi-au făcut adevărate găşti şi au ieşit să protesteze împotriva Ordonanţei. „Tinerii nu dorm” scria pe o pancartă purtată de unul dintre ei. Alţi tineri au adus cu ei o boxă portabilă la care au pus să cânte imnul României. Şi vârsta a doua a fost reprezentantată bine. De această dată, vârsta nu a mai fost o barieră între generaţii, toţi protestatarii unindu-se sub acelaşi deviz: abrogarea ordonanţei buclucaşe. După ce s-au adunat în faţa Palatului Administrativ, protestatarii au plecat în marş spre Podgoria. Odată ajunşi acolo, s-au întors înapoi către kilometrul 0 al oraşului. Mulţimea de oameni care au participat la protest s-a întins pe întreaga distanţă cuprinsă între Podgoria şi Primărie. S-a scandat, s-a cântat, s-a sărit. Revenind la titlul materialului, Aradul a demonstrat în această seară că ştie să protesteze.