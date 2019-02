Aradul, sub asediul boschetarilor și cerșetorilor

Arad. Am scris în repetate rânduri despre fenomenul care a cuprins orașul Arad de ani buni de zile. Este vorba de oamenii străzii și cerșetori. Nu există piață, supermarket-uri și biserici unde aceștia să nu fie prezenți. De această dată vă prezentăm un adevărat focar de infecție în care am și surprins un om al străzii care dormea nestânjenit, ziua în amiaza mare, sub razele soarelui, deasupra mormanului de gunoi. Zona în care este adunat focarul de infecție este la jumătatea străzii Slănic, paralelă cu Calea Aurel Vlaicu, în zona Fortuna. În spatele unei hale din metal, chiar lângă blocuri, s-au adunat foarte multe gunoaie de la haine, pături, perne, sticle și PET-uri și foarte multe plase ce par a fi pline cu gunoi menajer. Despre mirosul pestilențial degajat de acest morman de gunoi nu mai spunem nimic acum. Putem să mulțumim totuși, în numele locutorilor din zonă, temperaturilor mai scăzute care mai estompează propagarea lui. Cel puțin pentru moment. Am vrea să mulțumim și celor care se vor implica în anihilarea acestui focar dar încă n-am identificat nicio persoană sau instituție pusă pe fapte bune.