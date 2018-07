Aradul este din nou sub atenționare de îndată emisă de Adminstrația Națională de Meteorologie. Până la ora 15 tot județul este sub Cod Galben, unele localități fiind chiar sub Cod Portocaliu. Atenționarea Cod Portocaliu vizează zonele: Sebiș, Gurahonț, Buteni, Almaș, Petriș, Dieci, Chisindia, Pleșcuța, Dezna, Brazii, Moneasa, Ignești, Arad, Vladimirescu, Livada.

În aceste localități se vor semnala frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor lua și aspect de vijelie, averse ce vor cumula 35…40 l/mp. De asemenea se așteaptă căderi de grindină