Aradul, sub imperiul zăpezii. Cum se intervine și care este starea drumurilor înzăpezite

Peste 20.000 de lei este cuantumul amenzilor pe care societatea ce se ocupă cu deszăpezirea în Arad le-a primit de la rutieriști, pentru deszăpezirea defectuoasă. După 48 de ore de ninsori continue, circulația pe străzile principale, dar și cele adiacente, este un adevărat coșmar. În timp ce foarte mulți arădeni sunt nemulțumiți și acuză Primăria Municipiului Arad că nu își face treaba, autoritățile sunt de părere că și-au făcut treaba ca la carte. Cine are dreptate?

Pe teren, pentru cititori

Pentru cititorii Jurnal arădean/Aradon ne-am deplasat, miercuri, 28 februarie, între orele 8.00–10.00, pe câteva artere ale municipiului pentru a surprinde imagini cu starea carosabilului, dar și pe o porțiune din Autostrada A1. Noi nu am observat niciun utilaj de deszăpezire până la ora 10.00, în afară de un utilaj de pe Autostrada A1, pe care l-am reperat în jurul orei 9.00. În rest… din comunicatele de presă ale autorităţilor, înțelegem că totul este perfect, însă pe teren lucrurile stau cu totul altfel.

Dacă s-a intervenit prompt sau nu, dacă străzile municipiului au fost curățate pentru a se putea circula în condiții de siguranță, îi lăsăm pe cititorii noștri să tragă concluziile.

Arădenii se plâng

Cert este că Aradul se află sub teroarea zăpezii. Pe carosabil, dar și pe străzile lăturalnice s-a așezat un strat consistent de zăpadă. Cei care s-au încumetat să iasă în trafic se plâng de zăpada de pe carosabil și spun că „iar ne-a luat iarna prin surprindere”, dar și că „primăria cheltuiește aiurea banii”. Dacă cetăţenii au mai dat zăpada la o parte de pe trotuare, în fața celor mai multe instituții se circulă cu dificultate.

Primăria este mulțumită

Revenind însă la carosabilul din municipiu, Palatul Administrativ pare să fie mulțumit de felul în care se circulă în oraș. „Operatorul de salubritate respectă întru totul programul de deszăpezire al municipiului. Se lucrează continuu de azi noapte (marţi spre miercuri noapte-n.r.), cu zece autoutilaje. Se intervine cu preponderență pe arterele principale, intersecții, intrările în oraș și poduri, iar atunci când vremea va permite se va intra și pe zonele doi și trei. Operatorul face tot posibilul ca disconfortul cetățenilor să fie cât mai mic, dar să nu uităm că ninge continuu de azi noapte”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Amenzi de la polițiști

Chiar dacă Primăria Municipiului Arad este mulțumită, firma care se ocupă de deszăpezire a încasat până acum trei amenzi, de la politiștii rutieri, pentru felul în care au „asigurat” curățarea carosabilului și împrăștierea materialului antiderapant. Dacă firma de deszăpezire nu va curăța străzile și nu va împrăștia material antiderapant, rutieriștii vor aplica noi amenzi în zilele următoare.

Cum este pe A1?

Am stat de vorbă și cu Alina Sabou, purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, pentru a afla cum s-a intervenit pe Autostrada A1 și am aflat că utilajele sunt pe teren de la primii fulgi. Până acum, pe tot tronsonul A1 au fost trimise 39 de utilaje de deszăpezire, au fost folosite 128 de tone de material antiderapant și trei tone de clorură de calciu. Cu toate acestea, pe autostradă, cel puțin bucata dintre Zona Industrială NV și Aeroport, se circula pe o singură bandă pe urmele făcute de TIR-uri, iar utilaje de deszăpezire… noi, la un moment dat, am observat doar unul singur.