Arcașul arădean Zoltan Kis a făcut cinste României

Au fost trei tipuri de competiții HDH-IAA, în trei zile diferite și tot atâtea locații: historical, flight shooting și flight target shooting. România a avut un singur reprezentant, chiar din județul nostru.

Povestea lui Zoltan Kis

Zoltan Kis are o experiență de trei ani în tirul cu arcul. E președintele „Phoenix ARCHERY Sport Club Chișineu Criș” și a participat la o multitudine de alte concursuri interne și internaționale, având sprijinul sponsorilor și al primarului din Chișineu Criș, Gheorghe Burdan.

Să-i ascultăm povestea din Buthan: „Am fost singurul arcaș din Romania, iar în cele trei concursuri la două am reușit să urc pe podium, obținândo medalie de aur și una de argint. Sunt foarte mândru de rezultatele obținute. A fost o experiență de neuitat, alături de oameni minunați, am vizitat locuri unde nu credeam că am să ajung vreodată: Taktsang monastery in Paro, Paro Rinpung Dzong, Buddhist monastery and fortress, plus multe alte locațiiîn Thimphu. A fost frumos, dar și epuizant în același timp” – a povestit Zoltan Kis.