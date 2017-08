Arde groapa de gunoi de la Lipova! Fumul se simte până la Arad

Deșeurile au ars cu flăcări de câțiva metri și au degajat un fum ce s-a simțit la zeci de kilometri. Nu se știe deocamdată cauza exactă a incendiului, însă nu este exclusă o mână criminală. Incendiul a pornit în zorii zilei și a cuprins întreaga groapă de gunoi, întinsă pe aproape 3 hectare. Fumul degajat de deșeuri s-a simțit chiar și în Arad, la o distanță de 30 de kilometri.

„Exact nu pot să spun ce s-a întâmplat. Chiar miercuri am avut un control de la Garda de Mediu pentru a se vedea dacă s-a sistat depunerea de deșeuri la groapa neconformă a orașului Lipova. Nu am avut niciun semn care ne-ar fi putut pune în gardă că s-ar putea întâmpla un incendiu. În noaptea de miercuri spre joi am primit un apel telefonic de la un cetățean al orașului că există foc la groapa de gunoi. Am anunțat pompierii voluntari ai orașului Lipova și am acționat după posibilitățile noastre, destul de limitate, pentru a stinge focarul”, a declarat Gică Andraș, administratorul gropii de gunoi din Lipova.

Greu de stins

La fața locului au sosit mai multe echipaje de pompieri din Arad, Lipova și Bârzava. Pompierii au încercat să oprească extinderea flăcărilor cu ajutorul unui buldozer, adus la fața locului. „Apelul a fost făcut pe serviciul unic 112 în jurul orei 05:30, joi. În prima fază s-a deplasat subunitatea de intervenție din Bârzava, Garda 1 de Intervenție Bârzava cu autospecială de stingere. În momentul sosirii echipajului s-a constatat că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați la groapa de gunoi, cu degajări mari de fum, fum care s-a simțit până în municipiul Arad și cu flacără deschisă. S-a solicitat sprijinul Detașamentului de Pompieri Arad cu o a doua autospecială de stingere de capacitate mărită și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova. S-a acționat pentru stingerea focarelor. Intervenția s-a dovedit a fi dificilă din cauza mărimii gropii și cantității mari de gunoaie depozitate. De asemenea, din cauza temperaturii ridicate, focarele reizbucnesc”, a detaliat situația maiorul George Pleșca, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad. Faptul că focarele rezibucnesc poate face ca lichidarea incendiului să dureze chiar și câteva zile.

Groapa de gunoi, închisă

Groapa de gunoi a orașului Lipova a fost înființată în anul 2002. În luna iulie, Garda de Mediu Arad nu le-a mai prelungit autorizația de funcționare, așa că deponeul a fost închis.

„În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 01:30, am primit un telefon de la responsabilul de mediu din cadrul Primăriei că avem un incendiu la groapa de gunoi. Am sunat sirena, iar cele două mașini de care dispune formațiunea de pompieri voluntari Lipova s-au deplasat la fața locului. Văzând dimensiunile incendiului am cerut ajutor și de la Arad, și de la Bârzava. Țin pe această cale să le mulțumesc, au răspuns prompt la solicitarea noastră. Din păcate, nu pot să am o părere sută la sută corectă, dar cred totuși că a existat o mână criminală care a dat foc la groapă. Părerea mea este că s-a dat foc din mai multe puncte. Chiar miercuri am avut control de la Garda de Mediu. Au fost de două ori în Lipova, și de dimineață, și după masa și nu era niciun fel de focar”, a declarat Iosif Jichici, primarul orașului Lipova.

Amendă pentru groapă

Garda de Mediu Arad a amendat firma care se ocupă de gestionarea gropii de gunoi cu 100.000 de lei. După închiderea gropii, care deservea mai multe localități din zonă, deșeurile și resturile menajere au fost duse la groapa de gunoi din Arad. În aceste condiții, taxa plătită de localnici este dublă. Consiliul Județean Arad a demarat cu mai mulți ani în urma un proiect pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Proiectul câștigat pe bani europeni nu este însă nici astăzi funcțional.