Are o stea pe Walk of Fame

Actriţa Zoe Saldana, protagonistă a trei dintre cele mai mari saga science-fiction („Avatar”, „Guardians of the Galaxy” şi „Star Trek”), a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Actriţa americană, născută din tată dominican şi mamă portoricană, şi-a pus numele pe steaua cu numărul 2.637 de pe Hollywood Walk of Fame, onoare la care Zoe Saldana visa încă de mică, după cum a mărturisit ea. „Am străbătut toate străzile din Los Angeles şi Hollywood, am făcut poze cu starurile, visând ca într-o zi numele meu să ajungă aici”, a spus Zoe Saldana. „Muncind din greu şi cu multă încredere am ştiut că voi obţine ceea ce mi-am propus”, a subliniat actriţa. Sursa: Agerpres