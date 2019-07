An excelent pentru judoka Alexandru Dorgoşan (CS Judo Arad, antrenor Cristian Rus). După titlul naţional Under 13 şi argintul naţional în întrecerea Under 14, „tigrul” a izbutit să urce pe a doua treaptă a podiumului de premiere balcanic în întrecerea Under 13, competiţie disputată în oraşul de pe Bega.

Cap de serie fiind, Alex a avut un prim tur liber, câştigând apoi disputele de pe tatami cu un turc şi un bulgar, cedând doar în finală, în faţa unui compatriot. La această ediţie a Balcaniadei de judo Under 13, Aradul a mai fost reprezentat de: Lucas Stan (CS Judo, antrenor Cristian Rus) şi Amelia Paven (Unirea Sântana, antrenor Sebastian Rus), ambii cu un an mai tineri ca vârstă decât adversarii de pe tatami.