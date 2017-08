Aristoteles Workshop 2017 și-a desemnat câștigătorul

Programul dedicat tinerilor realizatori de film din întreaga lume, creat de producătorii Dan Nuțu și Cristina Hoffmann, a fost găzduit anul acesta de localitatea Bata, din județul Arad.

12 tineri cineaști din Croația, Franța, Iran, Israel, Olanda, România, Turcia, Ungaria și Vietnam au petrecut 5 săptămâni la Bata, căutând şi filmând povesti ale locului ce au putut face subiectul unei pelicule interesante, îndrumaţi fiind de nume cunoscute din industrie: Papa documentarelor – expertul francez Thierry Garrel, regizoarea de origine georgiană Nino Kirtadze, distinsă de Academia Europeană de Film și câștigătoare a unui premiu la Sundance, precum și regizorul olandez John Appel, lector la Academia Olandeză de Film şi Televiziune din Amsterdam.

Proiecţile s-au bucurat de prezenţa şi ochiul critic al unui juriu internaţional format din Miguel Ribeiro – cineast portughez, francezul Leo Soesanto – critic de film, Răzvan Rădulescu – scenarist şi scriitor, Laurențiu Damian – regizor şi scenarist și Titus Muntean – regizor, care au avut de ales cel mai promiţător documentar spre care se îndreaptă şi premiul de 1500 Euro. Într-un final, căştigătorul “AW” din acest an a fost desemnat “Wild Berries” al echipei formate din Romulus Balazs (France), Marianna Vas (Hungary) şi Hedda Bednarszky (Romania), o peliculă ce urmăreţte un copil sărac, hoinărind prin lanurile şi câmpiile de la marginea unui sat.

Celelalte 4 documentare participante au fost: “Ferry Tale” de Michal Shanny (Israel) şi Quan Nguyen Hong (Vietnam), “No Body” al echipei formate din Bahar Shoghi (Iran) şi Mihnea Rareş Hanțiu (Romania), “Something About Love” de Jasmina Beširević (Croaţia), Iulia Stoian (Romania) şi Quan Nguyen Hong (Vietnam) şi “Monologue” de Stefan Pavlovic (Netherlands), Aylin Gökmen (Switzerland) şi Miruna Minculescu (Romania).

,,Am rămas fără cuvinte. Nu ne așteptam și încă nu-mi vine să cred. Mulțumim întregii echipe, și în mod deosebit tutorului nostru, regizoarea Nino Kirtadze, care a fost alături de noi de-a lungul intregului proces. De asemenea, le suntem extrem de recunoscători producătorilor Cristina Hoffman și Dan Nuțu. N-am fi avut ocazia sa facem acest film dacă asta n-ar fi făcut parte din visul lor de a organiza acest workshop’’, a subliniat Romulus Balazs, imediat după aflarea veștii. ,,Simțeam că filmul are potențial, pentru că personajul pe care am avut ocazia să-l întâlnim este extraordinar. Nu-ți poți lua ochii de la acel băiat’’, a adăugat Hedda Bednarszky.

Ediția a 12-a Aristoteles Workshop a fost susținută de Consiliul Judetean Arad, Centrul Cultural Judetean Arad, Primaria Municipiului Arad, Primăria Comunei Șiria, Asociația “Cetatea Șiria”, Centrul Municipal de Cultură Arad şi nu în ultimul rând, cu implicarea Asociaţiei CitiZenit.