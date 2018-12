Arma hipersonică testată de Rusia a atins o viteză de 27 de ori mai mare decât cea a sunetului. Face inutile sistemele de antirachetă

O racheta ce transporta vehiculul hipersonic de reintrare Avangard a fost lansată de la baza Dombarovskiy din zona Munţilor Urali şi a lovit cu succes o ţintă aflată la aproximativ 6.000 de kilometri depărtare, în poligonul Kura din Peninsula Kamchatka, în Orientul Îndepărtat rus, a anunţat miercuri Kremlinul, potrivit agenţiei The Associated Press.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a urmărit testul din incinta unui complex militar din Moscova.

Borisov a adăugat că noua armă “face inutile sistemele de apărare antirachetă”.

Putin a anunţat în martie că Rusia dezvoltă o serie de noi arme inovatoare, inclusiv sistemul Avangard, afirmând că aceste rachete hipersonice pot lovi ţinte din întreaga lume şi pot evita sistemele antirachetă americane.

Serghei Ivanov, consilier prezidenţial şi fost ministru rus al Apărării, a declarat că vehicul de reintrare Avangard îşi schimbă constant cursul şi altitudinea în timpul zborului prin atmosferă.

Spre deosebire de vehiculele anterioare de transport focoase nucleare care au o traiectorie predictibilă, sistemul Avangard are un zbor haotic, în zigzag, astfel că este imposibil de estimat cu acurateţe locaţia armei, a subliniat Ivanov.

Oficialul rus a mai afirmat că sistemul “Avangard a costat de câteva sute de ori mai puţin decât SUA au cheltuit pe apărare antirachetă”.

În anul 2004, în contextul în care SUA dezvolta un sistem antibalistic care putea eroda efectul de descurajare generat de arsenalul atomic al Moscovei, preşedintele Vladimir Putin a anunţat că Rusia va dezvolta o nouă armă hipersonică. Oficialii americani s-au declarat însă sceptici că Rusia are capacitatea de a dezvolta un astfel de sistem.

