Art Wood: amenajări interioare de top la Arad

Motive de bucurie pentru arădenii care iubesc eleganța, calitatea și serviciile de top. Este vorba de un loc unde amenajarea interioară este dusă la rang de artă. Trebuie specificat faptul că Arad este primul oraș, după București, care beneficiază de serviciile acestei companii. Mai exact, aici sunt comercializate uși, balustrade, scări, toate din lemn și toate executate la o calitate de top, dar și draperii, măști pentru calorifere și chiar se oferă sfaturi prețioase pentru cei care își doresc ca apartamentele sau casele lor să arate precum cele din revistele de specialitate, de top.

La 25 de ani, îndrăgostit de lemn

Tânărul Alin Stana, are doar 25 de ani și la vârsta lui a reușit să devină administratorul showroom-ului în care arădenii pot beneficia de serviciile de top oferite de fabrica cu același nume – Art Wood – ce funcționează în localitatea Aurel Vlaicu din Hunedoara și unde lucrează aproximativ 80 de angajați. „Eu mai am o afacere în acest loc iar ceea ce fac acum, prin aducerea acestor produse de top, respectiv amenajări interioare, e din totală pasiune. Am ajuns chiar să fiu obsedat de lemn. Consider că este viață, că datorită lemnului trăim, respirăm și chiar supraviețuim. Pe scurt, toate produsele acestei fabrici pot fi văzute în acest loc. În showroom promovăm și alți colaboratori precum cei cu tapetul, draperiile, perdelele etc.”, ne spune Alin Stana, administratorul Art Wood.