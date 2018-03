Sâmbătă, 17 martie, pe scena Sălii Mari a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, actorii arădeni vor da viață personajelor spectacolului „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu. În regia lui Laurian Oniga, spectacolul de sâmbătă face parte din proiectul „Artiști pentru artiști”, lansat de Uniunea Teatrală din România în anul 2002.

Gaițele… arădene

Spectacolul îi are în distribuție pe actorii Liliana Balica, Carmen Butariu, Oana Kun, Mariana Tofan, Angela Petrean-Varjasi, Dorina Darie Peter, Adriana Ghiniță, Roxana Sabău, Ștefan Statnic, Constantin Florea și Ilko Gradev. Cu premiera pe 27 iunie 2015, „Gaițele” are acțiunea petrecută în casa Anetei Duduleanu, văduva marelui moșier Tase Duduleanu, casă înc are bătrâna locuiește împreună cu fiica cea mică, Margareta, soțul acesteia Mircea Aldrea, o guvernantă și o servitoare. Într-o casă în care domină urletele, meschinăriile, egoismul și ironia dusă la extrem, Mircea Aldea este un intrus, intrat forțat, prin căsătoria cu Margareta Duduleanu, care se macină încet, încet până ajunge la disperare. În toată acestă monstruozitate, apare Wanda Serafim, o femeie ușoară, venită de la Paris, nepoata marelui moșier Tase Duduleanu și, implicit, verișoară a Margaretei. Aceasta îl seduce pe Mircea, care se aruncă fără tăgadă în brațele ei, într-un moment total nepotrivit (când soția sa era însărcinată).

Campania UNITER

Beneficiarii sunt artişti membri UNITER din toata ţara, cu mari probleme de sănătate şi existenţă, care au venituri mici şi o sănătate precară. Selecţia persoanelor ajutate se face pe baza unei cereri fundamentate printr-un dosar medical care conţine actele medicale doveditoare ale stării de sănătate, talonul de pensie, recomandarea teatrului de provenienţă. Dosarele sunt analizate de o comisie socială din care face parte şi un doctor de medicină generală. Artiştii beneficiari ai acestor ajutoare financiare sunt pensionari cu vârste cuprinse între 60 şi 80 de ani şi care depind, practic, de fondurile colectate de UNITER în cadrul Campaniei Naţionale „Artiştii pentru artişti”, mulţi neavând familie sau alt sprijin.