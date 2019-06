Asalt pe „Litoralul Vestului”: mii de turiști au „descins” la Ghioroc

„Vin de la Gorj. E mai frumos ca la mare, plaja ne place foarte mult”, a spus unul dintre turiști. De aceași părere a fost și un alt tânăr venit din Prahova: „Apa, nisipul și fetele frumoase”. Chiar și timișorenii au auzit de Ghioroc și plaja de aici, iar așa cum pe vremuri veneau la Ștrandul din Municipiu, acum se pare că aleg plaja de la Ghioroc: „Sunt din Timișoara. Părinții locuiesc aproape de Ghioroc în județul Arad. E foarte plăcut, apa e destul de curată. Pentru copii e un loc potrivit”. Veste că la doar câțiva zeci de kilometri de Arad există o plajă care ar putea concura cu litoralul s-a răspândit în ultimii an, datorită investițiilor constante făcute în dezvoltarea Ghiorocului de către administrația locală, fie pe internet, fie prin recomandările făcute de prieteni. „Sunt de la Bihor. E frumos. Am aflat pe internet și păcat că nu am găsit cazare în apropiere. Am venit cu toată familia”, a punctat un turist. În timp ce alții au aflat despre „Litoratul Vestului” de la „prieteni de familie”.

Duminică, 16 iunie, se pare că plaja a fost cea mai aglomerată de a începutul acestui sezon, parcarea de 600 de locuri fiind complet ocupată. Reprezentanţii Primăriei Ghioroc confirmă că în acest sezon foarte mulţi dintre vizitatori sunt din alte judeţe, dar şi din Ungaria.

Primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan, a declarat pentru AGERPRES că investiţiile din ultimii ani se apropie de cinci milioane de lei, banii fiind alocaţi atât de la bugetul local, cât şi de la Consiliul Judeţean.

„Am realizat un camping cu 14 apartamente de închiriat, care a fost finalizat anul trecut, dar deja am început construirea altor cinci căsuţe, cu zece apartamente şi 20 de locuri de cazare. Noile investiţii sunt în parteneriat cu Consiliul Judeţean, în cadrul unui proiect prin care încercăm să obţinem statutul de staţiune de interes local”, a spus primarul.

Lacul Ghioroc are o suprafaţă de peste 10 hectare şi o adâncime maximă de aproximativ 15 metri, însă în zona plajei sunt instalate balize de delimitare a locului în care scăldatul este posibil fără risc de înec.

Plaja este amenajată cu nisip fin, palmieri, umbrele, baldachine, terase, tobogane de apă, locuri de joacă pentru copii şi un camping. Accesul este liber, dar şoferii trebuie să plătească o taxă de parcare de 10 lei pe zi, bani pe care administraţia locală îi foloseşte pentru a întreţine zona de agrement.

În sezonul estival trecut, peste 100.000 de vizitatori au fost pe „Litoralul Vestului”, iar administraţia comunei Ghioroc estimează că în acest sezon, care se va încheia în 15 septembrie, vor fi cu cel puţin 25 la sută mai mulţi turişti.