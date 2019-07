Ascultă imnul oficial UNTOLD, compus de Armin van Buuren. Vezi programul complet pe zile

Armin van Buuren este cel mai iubit artist care a urcat pe scena festivalului de la Cluj-Napoca. Prezent la toate cele patru ediții desfășurate până acum, olandezul și-a atras simpatia publicului după ce a mixat până în zorii zilei. La ediția din anul 2018, DJ-ul a stat pe scena UNTOLD peste 7 ore, depășindu-și astfel recordul personal.

„Nu este un secret că festivalul UNTOLD are un loc special în inima mea, așa că atunci când a apărut această oportunitate, nu am mai stat nici o secundă pe gânduri. Este o onoare pentru mine să compun imnul oficial al festivalului, pentru ediția aniversară din acest an și sunt super încântat că, în ziua Armin la UNTOLD vom avea împreună cu publicul, cel mai lung show live pe scena unui festival, din cariera mea. Va fi magic! Vă asigur de asta!”, transmite Armin van Buuren.

Principalii artisti alături de care Armin va urca pe scena Untold sunt: 3 are legend – Dimitri Vegas, Steve Aoki, Like Mike, Robbie Williams, Martin Garrix , James Arthur, alături de mulți alții.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 1-4 august la Cluj-Napoca. Organizatorii UNTOLD spun că mai sunt disponibile doar câteva bilete,deci grabiţi-vă !

Imnul Oficial UNTOLD:

Program pe zile UNTOLD 2019

JOI, 1 AUGUST

Main Stage

17:00 – Partidul Kiss FM

19:30 – Smiley

20:45 – Tove Lo

22:00 – James Arthur

23:15 – TUJAMO

01:00 – W&W

2:45 – Dimitri Vegas & Like Mike

4:00 – 3 Are Legend

4:30 – Steve Aoki

Galaxy

21:00 – Floog

23:00 – OXIA

01:00 – Loco Dice

03:30 – Joseph Capriati

06:00 – Ana Tur

Alchemy

17:00 – Zo

19:00 – K-LU

21:00 – Șatra B.E.N.Z

22:00 – Grasu XXL Live

23:00 – Roni Size

00:30 – Camo & Crooked Live

02:00 – Pendulum DJ Set B2B Friction

Daydreaming

14:00 – IV-IN

15:30 – AKOS

17:00 – Davian

19:00 – Ocean VS Orientalis

21:00 – Audiofly

00:00 – Monolink

01:30 – Lum

03:30 – Behrouz

05:30 – Viken Arman

Fortune

21:00 – TINLICKER

22:30 – Ruben De Ronde

23:30 – ARTY PRES. ALPHA 9

00:30 – Cosmic Gate

01:45 – Christina Novelli Live

02:00 – Craig Connelly

03:00 – Marco V

04:00 – Johan Gielen

05:00 – Allen Watts & Alessandra Roncone

Forest

17:30 – Satellites

19:00 – Zimbru

20:30 – Funkorporation

22:00 – Alborosie & Shengen Clan

00:00 – Morcheeba

Time

14:00 – NINHO B2B James Aki

15:30 – DJ BEATREKER

16:00 – DJ L

17:00 – DIGITALOVE

18:30 – Moonsound

20:00 – Andre Rizo

21:30 – Paul Damixie

23:15: Klingande

00:30 – Kristian Nairn

01:30 – NUSHA B2B T78

03:30 – Vali Bărbulescu

05:00 – Maestros Del Ritmo

Earth Spirit

18:00 – Andy Benz

19:30 – Air Ceremony

20:30 – Radia

21:30 – Phillipe Dib’s Desert Mind

23:00 – Ancestral Blow

00:00 – Indios Beta’s The Flight of Aguila and The Condor

02:00 – DJ Session

VINERI, 2 AUGUST

Main Stage

17:00 – Basska

18:15 – Subcarpați & Grup Iza

19:30 – Stormzy

21:00 – Busta Rhymes

22:15 – Timmy Trumpet

00:00 – Armin Van Buuren

Galaxy

21:00 – Andrew Meller

23:00 – Lehar

01:30 – Solomun

04:30 – Boris Brejcha

06:30 – Elax

Alchemy

17:00 – DJ Snow & MC Agent

18:45 – Nane

20:00 – Showcase Culese din Cartier

23:30 – Nero DJ Set

01:00 – Borgore

02:30 – Chase & Status DJ Set

Daydreaming

14:00 – ESAUNUE

16:00 – Darai Lama

18:45 – Kerala Dust

20:30 – BLOND:ISH B2B YOKOO

23:00 – Acid Pauli

02:00 – Damian Lazarus

04:00 – Lovestuckk (Holmar B2B Nico Stojan)

06:30 – TIMUJIN

Fortune

21:00 – Jody Wisternoff

22:30 – CID INC

00:00 – Grum

01:30 – Dave Seaman

03:00 – Sebastien Leger

04:30 – Undercatt

Forest

17:30 – Heion Live Set

19:30 – Karpov Not Kasparov

21:00 – Komraus

22:30 – The Motans

23:45 – Akua Naru

Time

14:00 – DJ Dark B2B Mentol

15:30 – Volt

16:30 – Matt

17:30 – Marc Rayen

18:30 – Boehm

20:00 – Jack Perry

21:30 – Tom Novy

23:00 – Swanky Tunes

00:30 – Skiy

02:00 – Scarlett Etienne

03:30 – Goncalo

05:00 – No Parachute

06:30 – Jayraa

Earth Spirit

18:00 – Andy Benz

19:30 – Water Strings

20:30 – River Flow

21:30 – Indios Beta’s The Sea of Emotions

23:30 – Radia

00:30 – Phillipe Dib’s Sailors

02:00 – DJ Session

SÂMBĂTĂ, 3 AUGUST

Main Stage

17:00 – Pascal Junior

18:00 – Manual Riva

19:00 – The Avener

21:00 – Oscar and The Wolf

22:30 – Bastille

23:45 – Danny Avila X Flying Steps

01:10 – Don Diablo

02:45 – Fedde Le Grand

Galaxy

21:00 – Artbat

00:30 – Paul Kalkbrenner Live

02:30 – Tale of Us

05:30 – Mathame

Alchemy

17:00 – DWLS

18:30 – DJ Wicked

19:30 – Shahmen

20:45 – Spike

22:00 – Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra

23:00 – Congo Natty DJ Set

00:30 – Rusko

02:00 – Sub Focus B2B Wilkinson

Daydreaming

14:00 – Vasiu

16:00 – DJ Kool

18:30 – Black Motion Live

20:30 – Lee Burridge

23:30 – Bedouin

02:30 – Guy Gerber

05:30 – Marwan

Fortune

21:00 – Miss Monique

22:30 – Ilan Bluestone

23:30 – David Gravell

00:30 – ATB

01:45 – Andrew Rayel

03:00 – Richard Durand

04:00 – Ram & Darren Porter

05:00 – Suncatcher & Exolight

Forest

18:00 – Nopame

19:30 – Soundopamine

21:00 – Mihail

22:30 – Alexandrina

00:00 – Sevdaliza

Time

14:00 – Victhor

16:00 – Mano

18:00 – Dobrikan & AFGO

20:00 – The Model

21:30 – Facundo Mohrr

23:00 – Adrian Eftimie & Optick

01:00 – Markus Homm B2B Mihai Popoviciu

03:00 – Sandrino

05:00 – Sllash & Doppe

06:30 – Rosario Internullo

Earth Spirit

18:00 – Andy Benz

19:00 – Fire Polyrhythm

20:00 – O Solar Storm

21:00 – Philippe Dib’s Wild Power

23:00 – Radia

00:00 – Indios Beta’s Volcano

02:00 – DJ Session

DUMINICĂ, 4 AUGUST

Main Stage

18:00 – Kungs

19:45 – Tinnie Tempah

21:30 – Robbie Williams

23:00 – Nicky Romero

00:30 – David Guetta

02:15 – Martin Garrix

04:00 – Ummet Ozcan

Galaxy

21:00 – Mahony

00:30 – Seth Troxler

03:30 – Jamie Jones B2B Martinez Brothers

Alchemy

17:00 – Jaheyo

18:30 – DJ Undoo & DJ Faibo X

20:00 – El Nino

21:00 – Macanache

22:00 – Paraziții

23:00 – A. Skillz B2B Krafty Kuts

01:30 – Dub FX

03:00 – Andy C & Tonn Piper

Daydreaming

14:00 – Vlademir

16:00 – Bross

18:30 – Sabo & Goldcap

21:30 – Black Coffee

23:30 – Vander

01:30 – Lazare Hoche

03:30 – Matthew Dekay

05:30 – Gorje Hewek & Izhevski

Fortune

19:00 – Bogdan Vix & Claudiu Adam & Airborn

20:30 – The Thrillseekers pres. Hydra

21:30 – Markus Schulz & Adina Butar live

23:30 – Futurecode (Omnia & Ben Gold)

00:30 – Emma Hewitt live

01:00 – John O’Callaghan

02:00 – Giuseppe Ottaviani live 2.0

03:00 – John Askew

04:00 – Sean Tyas & Alex di Stefano

05:00 – Nikolauss & Starpicker

Forest

17:30 – Danaga

20:30 – Chancha Via Circuito

21:30 – Inner Circle

23:00 – Irie Maffia

00:30 – Tanya Stephens & Royal Roots

Time

14:00 – Drix

15:30 – Vladimir B2B Adrian Saguna

17:00 – Albwho B2b Andrew Dum

18:30 – Farius

20:00 – Zwette

21:30 – Arias

23:00 – Nora En Pure

00:30 – Anotr B2B Toman

02:00 – Jay Medvedeva

03:30 – Steff Da Campo

05:00 – Two Pauz

06:30 – Stefan Biniak

Earth Spirit

18:00 – Vazduh & 809DAO live set

20:00 – Ceremony

21:00 – Sacred Plant

22:00 – Cosmos

23:00 – Earth Spirit Philippe Dib & Raida

12:00 – Universe

00:01 – Root’s Celebration

02:00 – DJ Session

After Party