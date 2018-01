Asistenţa socială, în pericol în Arad

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad funcţionează în regim de avarie. Cel puţin, asta susţine consilierul judeţean Ioan Plaveţi, care este reprezentantul Consiliului Judeţean în cadrul DGASPC. În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad, care a avut loc vineri, 26 ianuarie, Plaveţi a vorbit despre o subfinanţare a respectivei instituţii, subfinanţare care se datorează banilor puţini primiţi de la bugetul de stat. „În ultimii ani, DGASPC a avut parte de un buget minimal de funcţionare. Cu regret, vreau să anunţ că azi vorbim despre o subfinanţare. Nu ne putem permite să nu finanţăm o astfel de instituţie, chiar cu riscul de a nu moderniza drumurile judeţene”, a încercat să explice Plaveţi gravitatea situaţiei. Acesta a mai spus că „în Arad există persoane defavorizate nu din vina lor, ci din alte cauze. Sunt copii abandonaţi, copii bolnavi, adulţi cu probleme. Trebuie să ne gândim la ei”.

Şi cifrele

Potrivit estimărilor lui Plaveţi, DGASPC are fonduri pentru a funcţiona doar câteva luni. Consiliul Judeţean Arad a alocat 31 de milioane de lei instituţiei, dar, chiar şi aşa, fondurile sunt insuficiente. „Prin Bugetul de stat, la data 1 ianuarie 2018, statul nu asigură finanţarea cheltuielilor sociale până la finalul anului, obligând ca administraţiile publice locale să aloce sume din bugetele acestora, fără însă a şti exact la începutul anului care este cuantumul obligaţiei bugetare a UAT-urilor în acest domeniu. Concret, am primit de la bugetul de stat suma de 24 de milioane de lei, iar Consiliul Judeţean a alocat din bugetul propriu suma de 31 de milioane de lei. Contribuţia Consiliului reprezintă 29% din totalul necesar. În aceste condiţii, avem asigurate cheltuielile de personal şi bunuri şi servicii pentru câteva luni din an. Singura speranţă, dar din păcate nu şi certitudine, este tot în sprijinul Guvernului, că va completa, prin alocări bugetare, sumele necesare pentru tot anul, în acest domeniu sensibil.

De asemenea, ni se solicită să asigurăm necesarul cheltuielilor de personal, pe tot anul bugetar în situația în care nu sunt alocate surse de finanțare prin Legea Bugetului de Stat”, a explicat consilierul judeţean. Drept urmare, soarta celor bătuţi de soartă stă în mâna Guvernului.